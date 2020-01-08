Metrobüs seferlerinde aksamalar yaşanıyor - Son Dakika
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Metrobüs seferlerinde aksamalar yaşanıyor

25 dakika önce

İNCİRLİ metrobüs durağı Beylikdüzü istikametinde iki metrobüs aracının arızalanarak peş peşe yolda kalması üzerine seferlerde aksamalar yaşandı.

Metrobüs seferlerinde aksamalar yaşanıyor, System.String[]
İNCİRLİ metrobüs durağı Beylikdüzü istikametinde iki metrobüs aracının arızalanarak peş peşe yolda kalması üzerine seferlerde aksamalar yaşandı. Yaklaşık bir buçuk saattir bekleyen araçlar yüzünden metrobüs trafiği oluştu.

Olay, saat 19.00 sıralarında İncirliği durağı ile Zeytinburnu durağı arasında, Beylikdüzü istikametinde yaşandı. Durağa yakın yerde önce bir metrobüs aracı arıza yaparak yolda kaldı. Arızalı aracın yoldan kaldırılması için yol yardım aracı geldi. Seferlerin tek şeritten kontrollü sağlandığı sırada başka bir araç da arıza yaptı. Aracın içinde bulunan bazı vatandaşlar durağa yaya olarak yürürken, bazıları da arkada bekleyen diğer araçlara bindi. İki metrobüs aracının peş peşe arıza yapması üzerine uzun metrobüs kuyruğu oluştu. Arızalı araçların çekicilerle yoldan çekilmesi bekleniyor.


- İstanbul
Beylikdüzü, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.01.2020 09:12 Kaynak: DHA
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