Metrobüs sürücüsünün kardeşi: Daha önce kalp veya tansiyon rahatsızlığı yoktu - Son Dakika
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Metrobüs sürücüsünün kardeşi: Daha önce kalp veya tansiyon rahatsızlığı yoktu

10.09.2022 13:46
Metrobüs sürücüsünün kardeşi: Daha önce kalp veya tansiyon rahatsızlığı yoktu

Nedim BAYHAN-Burak KESKİNCİ/ AVCILAR'daki kazaya neden olduğu belirtilen metrobüs şoförü Mahsun Kibar'ın kardeşi ile tedavisinin sürdüğü hastanenin doktoru açıklamalarda bulundu.

Nedim BAYHAN-Burak KESKİNCİ/ AVCILAR'daki kazaya neden olduğu belirtilen metrobüs şoförü Mahsun Kibar'ın kardeşi ile tedavisinin sürdüğü hastanenin doktoru açıklamalarda bulundu. Fatih Kibar, "Kalp veya tansiyon rahatsızlığı yoktu" dedi.

Avcılar'daki metrobüs durağında iki metrobüs dün akşam saat 18.30'da kafa kafaya çarpıştı. Kaza sonucundan 99 kişi yaralandı. Kazaya karışan metrobüs sürücülerinden 51 yaşındaki Mahsun Kibar'ın Avcılar Şükrübey Metrobüs Durağından yolcularını aldıktan bir süre sonra

fenalaştığı belirtildi. Kibar, kendisini iyi hissetmediği belirterek yolculardan ambulans çağırmasını istedi. O esnada direksiyonun kontrolünü kaybeden Kibar karşı şeride geçerek Levent T.'nin kullandığı araca çarptı.Kazanın ardından Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'ne kaldırılan Mahsun Kibar gece yarısında yoğun bakıma alındı. Şu anda yoğun bakımda tedavisi devam eden Kibar'ın iç kanama riski olduğu ve son durumuna göre ameliyat olabileceği öğrenildi  Metrobüs şoförü Mahsun Kibar'ın kardeşi Fatih Kibar, "Görüntüleri izleyenlerin söylediği şey şu; Abim duraktan yolcuları aldıktan sonra durağın dışına çıktığı zaman kendisini iyi hissetmeyerek yolculardan ambulans istemiş. Ondan sonra elini başına atmış ve bilinç kaybı yaşamış. Ardından bariyerlere çarparak diğer otobüsle kafa kafaya çarpışmış. Daha önce kalp veya tansiyon rahatsızlığı yoktu. Metrobüs kazası olduğunda ilk abimi ararız. 2 saat ona ulaşamadık ve endişelendik. İş arkadaşları beni aradı ve haber verdi. Şu anda yoğun bakımda takip altında" dedi.

"HASTAMIZIN BİLİNCİ AÇIK"

Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi Yoğun Bakım Uzmanı Dr. Kadri Bulut ise metrobüs şoförüne tüm müdahalelerinin yapıldığını belirterek "Hastamızın bilinci açık. Cerrahi branşımızın istediği görüntüler üzerine bir operasyon planı var. Şu an netleştirmeye çalışıyoruz. Hayatı riskinin olduğunu söyleyemem fakat operasyon esnasında nasıl bir durumla karışılacağımızı değerlendirip söyleyebiliriz. Hastamız daha önce sağlıklı olduğunu biliyoruz. Bayılma durumu ile ilgili değerlendirme yapıldı herhangi bir hastalığı yok. Hastanemize dün itibariyle 11 hasta başvurdu. 8'i taburcu oldu 3'ü yatarak tedavisini görüyor" diye konuştu


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Kaynak: DHA

Avcılar, Fatih, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Metrobüs sürücüsünün kardeşi: Daha önce kalp veya tansiyon rahatsızlığı yoktu - Son Dakika

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