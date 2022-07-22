METROBÜS'TE ÇIKAN YANGIN YOLCULARDA PANİĞE NEDEN OLDU - Son Dakika
Üye Girişi

METROBÜS'TE ÇIKAN YANGIN YOLCULARDA PANİĞE NEDEN OLDU

22.07.2022 20:23
METROBÜS'TE ÇIKAN YANGIN YOLCULARDA PANİĞE NEDEN OLDU

KADIKÖY Acıbadem Metrobüs Durağı'nda, metrobüsün motor kısmında yangın çıktı.

KADIKÖY Acıbadem Metrobüs Durağı'nda, metrobüsün motor kısmında yangın çıktı. Yolcular panikle kendilerini dışarı atarken, yangın yapılan müdahale sonucu kısa sürede söndürüldü.

Yangın, saat 18.15 sıralarında Acıbadem Metrobüs Durağı'nda metrobüs aracının motor kısmında çıktı. Metrobüs durağa geldiğinde motor kısmından dumanlar yükselmeye başladı. Metrobüsün içi bir anda dumanla dolarken yolcular da panikle kendilerini dışarı attı. Yangın söndürme tüpleriyle müdahale sonucu yangın kısa sürede söndürülürken, bazı yolcular da o anları cep telefonuyla kaydetti. Yangın nedeniyle seferler bir süreliğine aksadı.

YORUMLAR
500
Kadıköy'de metrobüste yangın çıktı, yolcular panikle dışarı atladı Kadıköy'de metrobüste yangın çıktı, yolcular panikle dışarı atladı Metrobüste korkutan yangın! Yolcular korkuyla dışarı çıktı Metrobüste korkutan yangın! Yolcular korkuyla dışarı çıktı
Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel METROBÜS'TE ÇIKAN YANGIN YOLCULARDA PANİĞE NEDEN OLDU - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
18:55 Merve Boluğur'dan konser vereceği mekana giriş ücretinin 2 bin 500 TL olduğu iddialarına cevap geldi: Tamamen ücretsiz
18:57 Bu haftanın kazananı döviz ve borsa yatırımcıları oldu!
18:49 ManU'nun teknik patronu Ten Hag'tan Ronaldo'ya sitem: Onun için endişelenmiyoruz, onu bekleyemeyiz
18:52 Metrobüste korkutan yangın! Yolcular korkuyla dışarı çıktı
18:18 Galatasaray'dan bomba transfer hamlesi! Deneyimli golcü için çalışmalara başladılar
17:58 Masayı Türkiye kurdu, tahıl sevkiyatı anlaşmasında imzalar atıldı! Dünya genelinde fiyatlar düşecek ve çoğu ülke kıtlıktan kurtulacak
17:57 Dolmabahçe'de imzalanan tarihi anlaşmaya damga vurdu! Erdoğan, kaş göz işaretiyle Bakan Akar'ı uyardı
17:19 Türkiye tahıl krizini çözdü! BM, Rusya ve Ukrayna heyeti İstanbul'da: Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın ısrarlı yaklaşımı sayesinde oldu
17:07 Milli imkanlarla üretildi! Jandarmaya teslim edildi
17:00 Trabzon'a gideceğini açıklayan Fenerbahçe amigosu Rambo Okan'ın Trabzon'da öldürüldüğü iddiası sosyal medyayı karıştırdı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.07.2022 20:23:15. #1.12#
SON DAKİKA: METROBÜS'TE ÇIKAN YANGIN YOLCULARDA PANİĞE NEDEN OLDU - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement