Metrobüs'te dikkat çeken yoğunluk - Son Dakika

Metrobüs'te dikkat çeken yoğunluk

İSTANBUL - İstanbul'da mesai saatinin bitimiyle birlikte metrobüslerde dikkat çeken yoğunluklar oluşurken, sosyal mesafe kuralının hiçe sayıldığı görüldü.

İstanbul'da mesai bitimiyle birlikte toplu taşıma araçlarında yoğunluk yaşandı. İşyerinde çıkarak evine gitmek isteyen vatandaşlar duraklarda ve metrobüslerde korona virüs tedbirlerini hiçe saydı. Metrobüs içerisinde vatandaşların iç içe geçmiş bir şekilde yolculuk ettiği görülürken, duraklarda bekleyen vatandaşların ise sosyal mesafe kuralını unutması dikkat çekti.