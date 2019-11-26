Son Dakika Haberleri: Metrobüs'te 'işaretli bekleme yeri' dönemi başladı
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Metrobüs'te 'işaretli bekleme yeri' dönemi başladı

6 saat önce

İETT, metrobüs duraklarındaki yolcuların doğru yerde beklemeleri için işaret koymaya başladı.

Metrobüs'te 'işaretli bekleme yeri' dönemi başladı, System.String[]
İETT, metrobüs duraklarındaki yolcuların doğru yerde beklemeleri için işaret koymaya başladı. Zincirlikuyu ve Şirinevler istasyonlarında başlatılan uygulama, diğer istasyonlarda da yapılacak.

Metrobüs hattındaki duraklara, 'durma yeri işaretleri' uygulanmaya başladı. Uygulama sayesinde yolcular metrobüsün duracağı ve kapıların açılacağı yeri görebilecek. Uygulama sayesinde metrobüse biniş sırasında yaşanan tartışmaların önüne geçilmesi amaçlanıyor. Başlangıç olarak yolcu trafiğinin yüksek olduğu Zincirlikuyu ve Şirinevler istasyonlarında başlatılan uygulama, kısa zamanda diğer 42 istasyona da yayılacak.


- İstanbul
Zincirlikuyu, Şirinevler, İETT, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 26.11.2019 04:46 Kaynak: DHA
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Metrobüste işaretli bekleme dönemi başladı
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