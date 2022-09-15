Büyükçekmece'de bulunan metrobüs üst geçidinde yaşandı. Psikolojik sorunları olduğu söylenen bir şahıs metrobüs üst geçidinin altında bulunan korkuluklara girip atlamak istedi.
Durumu gören vatandaşlar polis , itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri olay yerine gitti. Kıyafetlerini de çıkaran şahıs, 1 saat boyunca ikna edilmeye çalışıldı.
Bölgede olay nedeniyle trafik yoğunlaştı. İkna edilen şahıs itfaiye ekibi merdiveniyle bulunduğu yerden alınarak ambulans ile hastaneye kaldırıldı.
Son Dakika › 3. Sayfa › Metrobüs üst geçidinde intihar girişimi! İtfaiye ekiplerinin ikna çalışması sonuç verdi - Son Dakika