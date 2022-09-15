Durumu gören vatandaşlar polis , itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri olay yerine gitti. Kıyafetlerini de çıkaran şahıs, 1 saat boyunca ikna edilmeye çalışıldı.

Büyükçekmece 'de bulunan metrobüs üst geçidinde yaşandı. Psikolojik sorunları olduğu söylenen bir şahıs metrobüs üst geçidinin altında bulunan korkuluklara girip atlamak istedi.

Kaynak: İHA

Büyükçekmece, İtfaiye, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Metrobüs üst geçidinde intihar girişimi! İtfaiye ekiplerinin ikna çalışması sonuç verdi - Son Dakika

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