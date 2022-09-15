Metrobüs üst geçidinde intihar girişimi! İtfaiye ekiplerinin ikna çalışması sonuç verdi - Son Dakika
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Metrobüs üst geçidinde intihar girişimi! İtfaiye ekiplerinin ikna çalışması sonuç verdi

15.09.2022 10:59

İstanbul Büyükçekmece'de psikolojik sorunları olduğu belirlenen bir şahıs, metrobüs üst geçidinden sarkarak, intihar girişimde bulundu. Görevliler kıyafetini de çıkaran kişiyi ikna etmek için uzun süre uğraştı.

Büyükçekmece'de bulunan metrobüs üst geçidinde yaşandı. Psikolojik sorunları olduğu söylenen bir şahıs metrobüs üst geçidinin altında bulunan korkuluklara girip atlamak istedi.

1 SAAT BOYUNCA İKNA EDİLMEYE ÇALIŞILDI

Durumu gören vatandaşlar polis , itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri olay yerine gitti. Kıyafetlerini de çıkaran şahıs, 1 saat boyunca ikna edilmeye çalışıldı.

HASTANEYE KALDIRILDI

Bölgede olay nedeniyle trafik yoğunlaştı. İkna edilen şahıs itfaiye ekibi merdiveniyle bulunduğu yerden alınarak ambulans ile hastaneye kaldırıldı.

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Kaynak: İHA

Büyükçekmece, İtfaiye, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Metrobüs üst geçidinde intihar girişimi! İtfaiye ekiplerinin ikna çalışması sonuç verdi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Metrobüs üst geçidinde intihar girişimi! İtfaiye ekiplerinin ikna çalışması sonuç verdi - Son Dakika
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