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Metrobüs üstünde kıta değiştiren YouTuber serbest kaldı: Dersimi aldım, bir daha yapmayacağım - Son Dakika

Metrobüs üstünde kıta değiştiren YouTuber serbest kaldı: Dersimi aldım, bir daha yapmayacağım

20.09.2021 18:50

İstanbul'da Avrupa yakasından çıktığı metrobüsün üstünde hem kendi hem de yolcuların canını tehlikeye atıp Asya'ya geçerek kıta değiştiren genç, sevk edildiği adli makamlarca, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Daha önce de metrobüs üzerinde seyahat eden YouTuber, "Eğer bir daha yaparsam cezaevini boylayacağım. Videolarıma biraz ara vereceğim. Kesinlikle tavsiye etmiyorum, denemeyin. Dersimi aldım, bir daha yapmayacağım" ifadelerini kullandı.

İstanbul Merter'de metrobüsün üzerinde 5 durak boyunca yolculuk yapan adrenalin tutkunu Yunus Emre Ö., o anları kayda alarak sosyal medyada paylaşmıştı.

DAHA ÖNCE DE METROBÜS ÜZERİNDE SEYAHAT ETMİŞTİ

Aynı genç arkadaşının yardımıyla Sultangazi Cebeci otobüs durağındaki bir otobüsün üzerine tırmanıp 12 durak gitmiş, geçtiğimiz ay ise Galata Köprüsü'nden seyir halinde olan bir geminin üstüne atlamıştı. YouTuber, son olarak ise Okmeydanı Hastane durağına gelip, metrobüsün üzerine atlayarak Asya kıtasındaki ilk durakta inmişti.

KISA SÜREDE YAKALANDI

Tehlikeli davranışlarının ardından Yunus Emre Ö., Sivil Trafik Ekipler Amirliği tarafından yakalanmıştı. Adrenalin tutkunu genç, 'trafik güvenliğini tehlikeye sokma' suçundan adli işlem yapılmak üzere Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü Çağlayan Polis Merkezi'ne teslim edilmişti. Geceyi nezarethanede geçiren genç, emniyetteki işlemlerin tamamlanmasının ardından Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi. Adliye savcılığa çıkarılan Yunus Emre Ö., adli kontrol talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi.

"BÖYLE BİR GİRİŞİMDE BULUNMAYACAĞIM"

Yunus Emre Ö., savcılıktaki ifadesinde, "YouTuber olarak çalışmaktayım. Aynı zamanda sosyal medya fenomeniyim. 17 Eylül'de Okmeydanı Hastanesi metrobüs durağı tenteni üzerinden bir metrobüsün üzerine atladım. Bir süre aracın üzerinde seyahat ettim. Daha sonra 15 Temmuz Şehitler Köprüsü durağında indim. Duraktan geçtiğim sırada, güvenlik durumu fark etti. Kaçtım anca 19 Eylül'de sosyal medya hesabımdan paylaştığım olduğum görüntülerden kimliğimi tespit ederek, evimden gözaltına aldılar. Olayla alakalı çok pişmanım. Bir daha kesinlikle böyle bir girişimde bulunmayacağım" ifadelerini kullandı.

SERBEST BIRAKILDI

Hakimliğe çıkarılan Yunus Emre Ö., 'trafik güvenliğini tehlikeye sokma' suçundan haftada bir imza şeklinde adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

"DERSİMİ ALDIM, BİR DAHA YAPMAYACAĞIM"

Serbest bırakılmasının ardından açıklama yapan YouTuber Yunus Emre Ö., "Adli kontrol şartıyla serbest bırakıldım. Eğer bir daha yaparsam cezaevini boylayacağım. Videolarıma biraz ara vereceğim. Kesinlikle tavsiye etmiyorum, denemeyin. Dersimi aldım, bir daha yapmayacağım. Metrobüslerin üstünden atlıyordum, şimdi tekrar metrobüse binip eve gideceğim. Maske ve gözlük takıp, saklanarak gideceğim. Ben kendime güvendiğim için ve adrenalin tutkunu olduğum için yaptım. Spora teşvik etsinler kendinizi. Yaparsanız da böyle adliyeye gelirsiniz. Pişmanım" şeklinde konuştu.

Metrobüs üstünde kıta değiştiren YouTuber serbest kaldı: Dersimi aldım, bir daha yapmayacağım
Metrobüs üstünde kıta değiştiren YouTuber serbest kaldı: Dersimi aldım, bir daha yapmayacağım
Metrobüs üstünde kıta değiştiren YouTuber serbest kaldı: Dersimi aldım, bir daha yapmayacağım
Metrobüs üstünde kıta değiştiren YouTuber serbest kaldı: Dersimi aldım, bir daha yapmayacağım
Metrobüs üstünde kıta değiştiren YouTuber serbest kaldı: Dersimi aldım, bir daha yapmayacağım

Yunus Emre, İstanbul, Metrobüs, Asya, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Metrobüs üstünde kıta değiştiren YouTuber serbest kaldı: Dersimi aldım, bir daha yapmayacağım - Son Dakika


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