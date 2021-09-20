Metrobüs üzerinden köprü geçen kişi adli kontrolle serbest bırakıldı - Son Dakika

Metrobüs üzerinden köprü geçen kişi adli kontrolle serbest bırakıldı

Metrobüs üzerinde 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden geçtiği gerekçesiyle gözaltına alınan Yunus Emre Özer, çıkarıldığı adliyede adli kontrol tedbiriyle serbest bırakıldı.

Metrobüs üzerinde 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden geçtiği gerekçesiyle gözaltına alınan Yunus Emre Özer, çıkarıldığı adliyede adli kontrol tedbiriyle serbest bırakıldı. Metrobüs üstünde Avrupa Yakası'ndan Anadolu Yakası'na geçen ve bu anları sosyal medya hesabı üzerinden paylaşan Yunus Emre Özer polis tarafından gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edilen Özer, müracaat savcılığına çıkarıldı. "PİŞMANIM" DEDİ Şüpheli Yunus Emre Özer, savcılık sorgusunda youtuber olarak çalıştığını ve aynı zamanda sosyal medya fenomeni olduğunu belirtti. Özer, "17 Şüpheli Yunus Emre Özer, savcılık sorgusunda youtuber olarak çalıştığını ve aynı zamanda sosyal medya fenomeni olduğunu belirtti. Özer, "17 Eylül günü hatırlamadığım bir saatte Okmeydanı Hastane metrobüs durağı tentesi üzerinden kapı kod numarasını ya da plaka kodunu bilmediğim bir metrobüsün üzerine atladım. Bu şekilde bir süre aracın üzerinde yolculuk ettim. Daha sonra 15 Temmuz Şehitler Köprüsü durağında aracın üzerinden indim. Metrobüs durağından geçtiğim sırada güvenlik durumu fark etti. Ben kaçtım ancak 19 Eylül günü polisler Sinyor Taklacı isimli Youtube hesabımdan paylaşmış olduğum olayla alakalı görüntülerden kimliğimi tespit ederek evimden aldılar. Ardında polis merkezine götürdüler. Yaşanan olayla alakalı olarak pişmanım. Böyle bir girişimde bir daha kesinlikle bulunmayacağım" dedi. "Trafik güvenliğini kasten tehlikeye sokmak" suçundan adli kontrol talebiyle mahkemeye sevk edilen Özer, haftada bir en yakın karakola imza vermesi şartıyla serbest bırakıldı.



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