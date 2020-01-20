METROBÜS YOLUNA 15 TEMMUZ ŞEHİTLER KÖPRÜSÜ'NDEN GİRMİŞ - Son Dakika
Son Dakika Güncel METROBÜS YOLUNA 15 TEMMUZ ŞEHİTLER KÖPRÜSÜ'NDEN GİRMİŞ - Son Dakika

METROBÜS YOLUNA 15 TEMMUZ ŞEHİTLER KÖPRÜSÜ'NDEN GİRMİŞ

6 saat önce

ŞİŞLİ'de metrobüse çarpan motosikletin metrobüs yoluna 15 Temmuz Şehitleri Köprüsü'nden girdiği belirlendiMecidiyeköy Köprüsü üzerinde dün akşam meydana gelen kazada Emre Can Azder'in kullandığı 34 BOZ 442 plakalı motosiklet, karşı yönden gelen metrobüsle çarpıştı.

METROBÜS YOLUNA 15 TEMMUZ ŞEHİTLER KÖPRÜSÜ'NDEN GİRMİŞ, System.String[]

ŞİŞLİ'de metrobüse çarpan motosikletin metrobüs yoluna 15 Temmuz Şehitleri Köprüsü'nden girdiği belirlendi

Mecidiyeköy Köprüsü üzerinde dün akşam meydana gelen kazada Emre Can Azder'in kullandığı 34 BOZ 442 plakalı motosiklet, karşı yönden gelen metrobüsle çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü Azder, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Kaza sonrası yapılan ilk incelemede Azder'in kullandığı motosiklet ile 15 Temmuz Şehitler Köprüsü üzerinde metrobüs yoluna girdiği belirlendi. Zincirlikuyu durağında İETT görevlileri tarafından durdurulmak istenen sürücünün uyarıları dikkate almayarak yoluna devam ettiği bildirildi.

Kazada metrobüste bulunan iki yolcu da ani fren nedeniyle hafif yaralandı.

Görüntü DÖkümü:

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-Olayla ilgili görüntüler


Emre Can, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.01.2020 12:09 Kaynak: DHA
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