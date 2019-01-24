Metrobüs Yoluna Giren Şahsa, Metrobüs Çarptı: 1 Yaralı

Fatih Edirnekapı'da metrobüs yoluna giren alkollü şahsa metrobüs çarptı.

Fatih Edirnekapı'da metrobüs yoluna giren alkollü şahsa metrobüs çarptı. Yaralanan şahıs ambulansla hastaneye kaldırıldı.



Olay, 01.00 sularında Fatih Edirnekapı Metrobüs durağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, alkollü olduğu ileri sürülen ve ismi alınamayan bir şahıs E-5 Mecidiyeköy istikametini geçerek, metrobüs yoluna girdi. O sırada sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 34 TP 3622 plakalı metrobüs, yola giren erkek şahsa çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan erkek şahıs yaralandı. Olayın haber verilmesi üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri gönderildi. Sağlık ekipleri ilk müdahalenin ardından yaralıyı Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.



Yaralı hastaneye sevk edildikten sonra metrobüs yoluna devam etti.



Kaza nedeniyle E-5 Mecidiyeköy istikametinde bir süreliğine trafik oluştu. Metrobüsün gitmesinin ardından trafik normale döndü.



Olayla ilgili inceleme sürüyor. - İSTANBUL

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