Metrobüs yolunda akıl almaz kaza, metrobüs motosiklete çarptı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Metrobüs yolunda akıl almaz kaza, metrobüs motosiklete çarptı - Son Dakika

Metrobüs yolunda akıl almaz kaza, metrobüs motosiklete çarptı

6 saat önce

Şişli'de metrobüs yoluna giren motosiklete metrobüs çarptı.

Şişli'de metrobüs yoluna giren motosiklete metrobüs çarptı. Kazada motosikletli ağır yaralanarak hastaneye kaldırılırken, metrobüs seferlerinde aksamalar yaşandı.

Kaza, saat 20.45 sıralarında Mecidiyeköy ile Zincirlikuyu Metrobüs Durağı arasında yaşandı. Edinilen bilgiye göre, henüz kimliği öğrenilemeyen 34 BOZ 442 plakalı motosikletli bilinmeyen bir şekilde metrobüs yoluna girdi. Bir süre ilerleyen motosikletliye Mecidiyeköy Köprüsü üzerinde metrobüs çarptı. Metrobüsün çarpması sonucu motosikletli kanlar içinde yere yığılırken, metrobüste bulunan sürücü ve yolcular ise neye uğradığını şaşırdı. Araçtan inen yolcular, sağlık ve polis ekiplerini arayarak yardım istedi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıya kalp masajı yaptı. Ağır yaralanan motosikletli yapılan müdahalenin ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri ise metrobüs hattını trafiğe kapatarak önlem aldı.

Ekiplerin yaptığı çalışmalar sırasında metrobüsten inen yolcular başka bir araçla yoluna devam etti. Kaza yerinde yapılan çalışmaların ardından motosikletin ve metrobüsün kaldırılmasıyla birlikte seferler normale dönerken, metrobüs sürücüsü ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

(Davut Has/İHA)

Metrobüs yolunda akıl almaz kaza, metrobüs motosiklete çarptı

Mecidiyeköy, Şişli, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.01.2020 09:45 Kaynak: İHA
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