Metrobüs yolundaki kazada ölen motosiklet sürücüsü son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika

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Metrobüs yolundaki kazada ölen motosiklet sürücüsü son yolculuğuna uğurlandı
7 saat önce
ŞİŞLİ'de motosikletiyle girdiği metrobüs yolunda metrobüsle çarpışarak hayatını kaybeden 27 yaşındaki Emrecan Azder Silivri'de son yolculuğuna uğurlandı.
Haber Yayın Tarihi: 20.01.2020 05:39 Kaynak: DHA
ŞİŞLİ'de motosikletiyle girdiği metrobüs yolunda metrobüsle çarpışarak hayatını kaybeden 27 yaşındaki Emrecan Azder Silivri
'de son yolculuğuna uğurlandı.
Mecidiyeköy'de dün akşam saatlerinde motosikletiyle girdiği metrobüs yolunda metrobüsle kafa kafaya çarpışarak hayatını kaybeden Emrecan Azder'in cenazesi Adli Tıp Kurum'undan alınarak Silivri Piri Mehmet Paşa Camii'ne getirildi.
Emrecan Azder için burada cenaze töreni düzenlendi. Törene gencin ailesi, yakın akrabaları ile Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz
katıldı. Burada ikindi namazı sonrası kılınan cenaze namazından ardından, gencin cenazesi Alipaşa Mahallesi
'ndeki Mezarlığa defnedildi.
- İstanbul
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