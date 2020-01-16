Metrobüse kaçak binmek isteyen çocukların tehlikeli yolculuğu kamerada - Son Dakika

Olay, dün, Esenyurt Saadetdere Metrobüs durağında yaşandı. Sabah saatlerinde mendil satmak için evlerinden çıkan çocukların D100 Karayolunda seyir halindeki araçların arasına dalarak, metrobüs durağına kaçak girme anları kameralara yansıdı. Çocukların, duraklardaki güvenlik görevlilerine yakalanmamak için D100 Karayolunda seyir halindeki araçları aştıktan sonra demir çitleri tırmanarak metrobüs durağına ulaştıkları görüldü. Trafiği tehlikeye düşüren çocuklara sürücüler korna çalarak tepki gösterdi.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: DHA

Dünyada çocuk yetiştirmek için en uygun ülkeler belli oldu