Metrobüse kaçak binmek isteyen çocukların tehlikeli yolculuğu kamerada - Son Dakika
Son Dakika Güncel Metrobüse kaçak binmek isteyen çocukların tehlikeli yolculuğu kamerada - Son Dakika

Metrobüse kaçak binmek isteyen çocukların tehlikeli yolculuğu kamerada

7 saat önce

Esenyurt'ta metrobüse kaçak binmek isteyen çocukların tehlikeli yolculuğu kameralara yansıdı.

Esenyurt'ta metrobüse kaçak binmek isteyen çocukların tehlikeli yolculuğu kameralara yansıdı.

Olay, dün, Esenyurt Saadetdere Metrobüs durağında yaşandı. Sabah saatlerinde mendil satmak için evlerinden çıkan çocukların D100 Karayolunda seyir halindeki araçların arasına dalarak, metrobüs durağına kaçak girme anları kameralara yansıdı. Çocukların, duraklardaki güvenlik görevlilerine yakalanmamak için D100 Karayolunda seyir halindeki araçları aştıktan sonra demir çitleri tırmanarak metrobüs durağına ulaştıkları görüldü. Trafiği tehlikeye düşüren çocuklara sürücüler korna çalarak tepki gösterdi.

AYNI DURAKTA METROBÜSE KAÇAK BİNMEK İSTEYEN ÇOCUK HAYATINI KAYBETMİŞTİ

Saadetdere Metrobüs Durağında, 1 Mayıs 2018 tarihinde metrobüse kaçak binmek isteyen çocuk demir çitleri aştıktan sonra metrobüsün altında kalarak hayatını kaybetmişti.

Metrobüse kaçak binmek isteyen çocukların tehlikeli yolculuğu kamerada

Esenyurt, Sabah, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.01.2020 10:06 Kaynak: DHA
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