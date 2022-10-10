Metrobüse ulaşım kuyruğu üst geçidi kilitledi - Son Dakika
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Metrobüse ulaşım kuyruğu üst geçidi kilitledi

10.10.2022 11:10

Metrobüse ulaşım kuyruğu üst geçidi kilitledi Metrobüs kuyruğu havadan görüntülendi Sabah saatlerinde Bahçelievler Yenibosna yaya üst geçidinde oluşan insan trafiği, üst geçidi kilitledi.

Metrobüse ulaşım kuyruğu üst geçidi kilitledi

Metrobüs kuyruğu havadan görüntülendi

İSTANBUL - Sabah saatlerinde Bahçelievler Yenibosna yaya üst geçidinde oluşan insan trafiği, üst geçidi kilitledi. Yolcular dakikalarca beklemek zorunda kaldı.

Haftanın ilk iş günü metrobüsle işe gitmek isteyen İstanbullular, üst geçide çıkmak ve yürümek için uzun süre çaba harcadı. Yenibosna metrobüs yaya üst geçidinde sabah saatlerinde oluşan aşırı yoğunluk, vatandaşlara zor anlar yaşattı. Metrobüs üst geçitte yaşanan yoğunluk havadan görüntülendi. Görüntülerde vatandaşların üst geçitte güçlükle yürüdüğü görülürken yaşanan insan seli dikkat çekti.

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Kaynak: İHA

Bahçelievler, Yenibosna, Genel, Son Dakika

Son Dakika Genel Metrobüse ulaşım kuyruğu üst geçidi kilitledi - Son Dakika

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