Metrobüsle hırsızlığa gittiler: Şüphelilerden biri kaçarken cüzdanını düşürdü - Son Dakika
Üye Girişi

Metrobüsle hırsızlığa gittiler: Şüphelilerden biri kaçarken cüzdanını düşürdü

21.06.2022 12:31

Metrobüsle hırsızlığa gittiler: Şüphelilerden biri kaçarken cüzdanını düşürdü Bahçelievler'de metrobüsle geldikleri evi soyan 3 şüpheli, İstanbul kart kayıtlarından yakalandı Şüphelilerden biri kaçarken cüzdanını düşürürken, zanlıların metrobüse bindikleri ve kaçtıkları anlar kameraya...

Metrobüsle hırsızlığa gittiler: Şüphelilerden biri kaçarken cüzdanını düşürdü

Bahçelievler'de metrobüsle geldikleri evi soyan 3 şüpheli, İstanbul kart kayıtlarından yakalandı

Şüphelilerden biri kaçarken cüzdanını düşürürken, zanlıların metrobüse bindikleri ve kaçtıkları anlar kameraya yansıdı

İSTANBUL - Bahçelievler'de metrobüsle geldikleri evi soyan 3 şüpheli İstanbul kart kayıtlarından yakalandı. Şüphelilerin metrobüse bindikleri ve olaydan sonra kaçtıkları anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

Edinilen bilgiye göre, Seyhan K. adlı kişinin Bahçelievler'deki evi 5 Haziran'da hırsızların hedefi oldu. Eve giren hırsızlar, içerdeki altınları ve nakit parayı çaldı. Ardından kaçan şüphelilerden biri kaçarken cüzdanını düşürdü. Çevredeki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, şüphelilerin Şirinevler'den metrobüsle geldiğini tespit etti. Şüphelilerin kimlikleri metrobüse binerken kullandıkları İstanbul kart kayıtlarından belirlendi. Alper İ.(27), Engin K.ve S.Ç.Ö.'yü gözaltına aldı. Şüphelilerden Alper İ.'nin daha önceden 15, Engin K.'nın 18, 14 yaşındaki S.Ç.Ö.'nün ise 23 suç kaydı olduğu belirlendi. Şüphelilerden Alper İ. ile Engin K. çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanırken, 14 yaşındaki S.Ç.Ö. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

YORUMLAR
500
BURSA-ÇATIDA GEZEN HIRSIZLIK ŞÜPHELİLERİ SAKLANDIKLARI DEPODA YAKALANDI BURSA-ÇATIDA GEZEN HIRSIZLIK ŞÜPHELİLERİ SAKLANDIKLARI DEPODA YAKALANDI
Kaynak: İHA

3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Metrobüsle hırsızlığa gittiler: Şüphelilerden biri kaçarken cüzdanını düşürdü - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
13:02 Mehmet Ali Erbil'in Ece Ronay ile yaşadığı olay gündeme oturmuştu! Tehdit, taciz ve hakaret suçlarından 9 yıla kadar hapsi isteniyor
13:00 Pınar Gültekin davasında tepki toplayan "haksız tahrik indirimi" kararına AK Partili Ömer Çelik ilk yorum
12:58 "Oğlum Ahmet vurulduğumda kasamı boşalttı" diyen İbo'ya oğlundan yanıt: Akıl sağlığıyla ilgili olan şüphelerim arttı
12:28 Eski Beşiktaşlı Fernandes mekan çıkışı iki kadınla kameralara yakalandı! Güvenlikler basın mensubuna saldırdı
12:25 ABD'nin kayıp paralı askerleri için Rusya ilk resmi açıklamayı yaptı: Elimizdeler
12:12 MHP lideri Bahçeli'den Erşan Kuneri eleştirisi: Sözde komedyenlerin yer aldığı küfürlü diziler haddini aşmıştır
11:52 Arazi kavgası kanlı bitti! AK Partili belediye meclis üyesi hayatını kaybetti, katili ağır yaralandı
11:47 HDP'li Ahmet Türk, isim vermeden Mansur Yavaş'ın cumhurbaşkanı adaylığına karşı çıktı!
11:45 Galatasaray ile Torrent arasında tazminat pazarlığı sürüyor! İspanyol hocanın kazanmadığı şampiyonluk primini de istemesi "pes" dedirtti
11:05 İngiltere'de gündem sapık tesisatçı! İş için gittiği evlerde yatak odasına kamera yerleştiren tesisatçı güvenlik kamerasına yakalandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.06.2022 13:14:46. #1.12#
SON DAKİKA: Metrobüsle hırsızlığa gittiler: Şüphelilerden biri kaçarken cüzdanını düşürdü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement