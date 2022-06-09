Metrobüsler durmadı, vatandaş yola çıkıp isyan etti - Son Dakika
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Metrobüsler durmadı, vatandaş yola çıkıp isyan etti

09.06.2022 21:30
Metrobüsler durmadı, vatandaş yola çıkıp isyan etti

Beylikdüzü Metrobüs Durağı'nda arka arkaya geçen metrobüslerin durmayarak yola devam etmesi, durakta bekleyenleri isyan ettirdi.

Beylikdüzü Metrobüs Durağı'nda arka arkaya geçen metrobüslerin durmayarak yola devam etmesi, durakta bekleyenleri isyan ettirdi. Bir vatandaş ise yola çıkıp önüne geçtiği metrobüsü durdururken, yaşanan o ilginç anlar kameraya yansıdı.

Beylikdüzü Metrobüs Durağı'nda arka arkaya geçen 5 metrobüs, duraktaki yoğunluğa rağmen durmayarak yoluna devam etti. Metrobüslerin durmaması durakta bekleyenleri isyan etme dereceğine getirdi. Bu sırada durakta bekleyen bir vatandaş, güzergaha çıkarak dörtlü sinyallerini yakarak durmayıp devam edecek olan, başka bir metrobüsün önünde durdu. Metrobüs sürücü ise fren yaparak durakta beklemek zorunda kaldı. Metrobüslerin durmayıp devam etmesine tepki amaçlı yola çıkan vatandaş, bir süre metrobüs şoförüne sitemde bulundu. Metrobüsün kapılarını açmasının ardından ise, vatandaşlar araçlara binip yoluna devam etti. Yaşanan ilginç anlar ise üstgeçitte bulunan bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasına kaydedildi. - İSTANBUL

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Kaynak: İHA

Beylikdüzü, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Metrobüsler durmadı, vatandaş yola çıkıp isyan etti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Metrobüsler durmadı, vatandaş yola çıkıp isyan etti - Son Dakika
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