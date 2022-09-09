İstanbul Avcılar 'daki metrobüs durağında henüz belirlenemeyen nedenle iki metrobüs kafa kafaya çarpıştı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

Kaynak: İHA

İtfaiye, Avcılar, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Metrobüsler kafa kafaya girdi! Çok sayıda kişi yaralandı - Son Dakika

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