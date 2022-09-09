Metrobüsler kafa kafaya girdi! Çok sayıda kişi yaralandı - Son Dakika
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Metrobüsler kafa kafaya girdi! Çok sayıda kişi yaralandı

09.09.2022 19:09

İstanbul Avcılar'da metrobüsler birbirine girdi. Olay yerine çok sayıda sağlık ve itfaiye sevk edilirken metrobüs yolunun da trafiğe kapatıldığı öğrenildi. Olay yerine sevk edilen ekiplerin çalışmaları devam ediyor.

İstanbul Avcılar'daki metrobüs durağında henüz belirlenemeyen nedenle iki metrobüs kafa kafaya çarpıştı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

Son dakika! Avcılar'da iki metrobüs kafa kafaya çarpıştı: Çok sayıda yaralı var

CAMLARI ÇIKARAK DIŞARI ÇIKTI

Vatandaşlar camları kırarak metrobüsten dışarı çıkarken bazı kişilerin içeride sıkıştığı öğrenildi. Sağlık ekipleri, kazada yaralanan kişilere müdahale ediyor.

Son dakika! Avcılar'da iki metrobüs kafa kafaya çarpıştı: Çok sayıda yaralı var

VATANDAŞLAR YÜRÜYEREK DURAKLARA ULAŞTI

Kaza nedeniyle metrobüs yolu trafiğe kapatıldı, metrobüs seferleri durdu. Yolda bekleyen metrobüslerdeki vatandaşlar araçlardan inerek metrobüs yolundan yürüyüp duraklara ulaştı. Vatandaşların metrobüs yolundan yürüdüğü anlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı.

Son dakika! Avcılar'da iki metrobüs kafa kafaya çarpıştı: Çok sayıda yaralı var
Son dakika! Avcılar'da iki metrobüs kafa kafaya çarpıştı: Çok sayıda yaralı var
Son dakika! Avcılar'da iki metrobüs kafa kafaya çarpıştı: Çok sayıda yaralı var
Son dakika! Avcılar'da iki metrobüs kafa kafaya çarpıştı: Çok sayıda yaralı var
Son dakika! Avcılar'da iki metrobüs kafa kafaya çarpıştı: Çok sayıda yaralı var
Son dakika! Avcılar'da iki metrobüs kafa kafaya çarpıştı: Çok sayıda yaralı var
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Kaynak: İHA

İtfaiye, Avcılar, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Metrobüsler kafa kafaya girdi! Çok sayıda kişi yaralandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Metrobüsler kafa kafaya girdi! Çok sayıda kişi yaralandı - Son Dakika
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