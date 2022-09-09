İstanbul Avcılar'daki metrobüs durağında henüz belirlenemeyen nedenle iki metrobüs kafa kafaya çarpıştı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.
Vatandaşlar camları kırarak metrobüsten dışarı çıkarken bazı kişilerin içeride sıkıştığı öğrenildi. Sağlık ekipleri, kazada yaralanan kişilere müdahale ediyor.
Kaza nedeniyle metrobüs yolu trafiğe kapatıldı, metrobüs seferleri durdu. Yolda bekleyen metrobüslerdeki vatandaşlar araçlardan inerek metrobüs yolundan yürüyüp duraklara ulaştı. Vatandaşların metrobüs yolundan yürüdüğü anlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı.
Son Dakika › 3. Sayfa › Metrobüsler kafa kafaya girdi! Çok sayıda kişi yaralandı - Son Dakika