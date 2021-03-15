Metrobüslerde korkutan yoğunluk - Son Dakika

Metrobüslerde korkutan yoğunluk

- Metrobüslerde korkutan yoğunluk Korona virüs vaka sayılarındaki artışa rağmen metrobüslerde yaşanan yoğunluk korkuttu.

- Metrobüslerde korkutan yoğunluk İSTANBUL - Korona virüs vaka sayılarındaki artışa rağmen metrobüslerde yaşanan yoğunluk korkuttu. Korona virüs pandemisinde son günlerde artan vaka sayılarına rağmen haftanın ilk iş gününde metrobüslerde yoğunluk oluştu. Sabah saatlerinde işe giden İstanbulluların görüntüsü ise pes dedirtti. Durakların oldukça yoğun olduğu görülürken, oluşan kalabalık nedeniyle vatandaşlar metrobüslere binmekte zorlandı. Metrobüs içinde ise adeta adım atacak yer kalmadı. Pandemi öncesine dönen metrobüslerde sosyal mesafeye hiç uyulmadığı görüldü.

Son Dakika

Her şeyi otel kayıtları ve mesajlar ortaya çıkardı! Eşini aldattığı kadını, boşanma davasında tanık olarak dinletmiş

Kimliğini kaybeden yaşlı kadının hayatı kabusa döndü! Nüfusta ölü görünüyormuş

Maddi sıkıntı yaşayan Bursaspor'un stat ve antrenman tesislerinin elektrikleri kesildi

Oyuncu Ahmet Rıfat Şungar ve Esra Gülmen evlendi! Gelinlik ve damatlık görenleri şaşkına çevirdi

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nden Enver Aysever'e özel ihale! 18 günlük eğitim için 238 bin lira ödeyecekler

Erik Lamela'nın Arsenal'e attığı rabona golü, dünya basınında gündem oldu

Kırmızı ilimizdeki gidişat pek iç açıcı değil! "Misafir kabul etmeyin" uyarısı yapan polisi evine çaya davet etti

Evini kumarhaneye çeviren şahıstan pişkin savunma: Kumar oynatıyoruz ama bu ekmek paramız