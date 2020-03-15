Metrobüslerde koronavirüse karşı dezenfekte uygulaması devam ediyor - Son Dakika
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Metrobüslerde koronavirüse karşı dezenfekte uygulaması devam ediyor

6 saat önce

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sağlık Daire Başkanlığı'na bağlı ekipler, koronavirüse karşı metrobüslerde dezenfekte çalışmalarını sürdürüyor.

Metrobüslerde koronavirüse karşı dezenfekte uygulaması devam ediyor, System.String[]

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sağlık Daire Başkanlığı'na bağlı ekipler, koronavirüse karşı metrobüslerde dezenfekte çalışmalarını sürdürüyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi,(İBB) Sağlık Daire Başkanlığı'na bağlı ekipler, geçtiğimiz ay İETT Edirnekapı Otobüs Garajı'nda bulunan metrobüslerde koronavirüse karşı önlem almak için dezenfekte çalışmasına başlamıştı. Her gün binlerce vatandaşın kullandığı metrobüsler uygulama kapsamında mesai sonrası garaja çekilerek önce dış yıkamadan geçti. Daha sonra da iç temizleme işleminin ardından özel kıyafetli personelin püskürtme yöntemiyle metrobüslerin içi özel ilaçlarla dezenfekte edildi. Metrobüste koltukların dahil her yerinin detaylı ilaçlanarak dezenfekte edildiği görüldü. Uygulamanın vatandaşların yoğun olarak kullandığı kapalı alanlarda da devam edeceği öğrenildi.


İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İETT, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.03.2020 10:49 Kaynak: DHA
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