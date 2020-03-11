METROBÜSLERDE MASKELİ 'KORONAVİRÜS ÖNLEMLERİ - Son Dakika
Son Dakika Güncel METROBÜSLERDE MASKELİ 'KORONAVİRÜS ÖNLEMLERİ - Son Dakika

METROBÜSLERDE MASKELİ 'KORONAVİRÜS ÖNLEMLERİ

24 dakika önce

Cevizlibağ metrobüs durağında bazı kişilerin maske sattığı görüldü.

Cevizlibağ metrobüs durağında bazı kişilerin maske sattığı görüldü.

Semih ÇALIŞKAN - Müge YARIMBATMAN- Feridun AÇIKGÖZ-Buğra BENLİOĞLU-Esma MURAT-Kubilay ÖZEV/

Koronavirüs salgınına karşı İstanbul'da toplu taşıma araçlarında maske ve eldiven takanların sayısında artış yaşandı. Bazı kişilerin ise metrobüs durağı girişlerinde maske sattıkları görüldü.

İstanbul'da koronavirüs salgını nedeniyle toplu ulaşım araçlarını kullanan vatandaşlar maske ve eldiven takmaya başladı. Metrobüse binenler kişilerin arasında maske takanların sayısında artış gözalendi. Öte yandan akşam saatlerinde bir kişi Cevizlibağ metrobüs istasyonu girişinde maske sattı. Maskelerin tanesi 8 liradan satılırken kimi vatandaş metrobüse binmeden maske aldı kimi vatandaş ise fiyatı yüksek buldu. Metrobüs istasyonunda maske satın alan bir kişi, "Önlem için aldım. Turistik bölgede çalıştığım için korunayım dedim. Fiyatlar yüksek ama yapacak bir şey yok" şeklinde konuştu.

"KENDİMİZİ BİR NEBZE OLSUN KORUMALIYIZ"

Eve dönüş yolunda metrobüs kullanan ve koronavirüsü salgınına karşı eldiven ve maske takan, Serkan Serkan Akkaya, "Eldiven taktık çünkü dikkat etmek zorundayız. Metro, metrobüs, toplu taşıma araçlarını kullanıyoruz. Biraz daha hijyen olmalı artık. Kendimizi bir nebze olsun korumalıyız. Eldiven ve maskeyle kendimizi korumanın yollarına bakıyoruz. Umarım bizim ülkemizde diğer ülkelerde olduğu yaygınlaşmaz. En kısa sürede atlatırız" şeklinde konuştu. Metrobüse maske ve eldivenle binen Ulvi Kaya, "Maskeyi Fındıkzade'den aldım. Bunu 16 liraya sattığını söylüyorlar, 90 liraya aldım. Eldivenin tanesini 45 liraya aldık. İşten çıktık eve gidiyoruz" ifadelerini kullandı.

"KORUNMAKYA ÇALIŞIYORUZ"

Zincirlikuyu ve Mecidiköy metrobüs duraklarında da benzer görüntüler oluştu. Akşam saatlerinde metrobüse binen bazı vatandaşların maske taktığı ve el dezenfektanı kullandığı görüldü. Maske ile metrobüse binen Ahmet Tuncay, "Son gündemde olan koronavirüsünden dolayı maske taktım. Metrobüse bineceğim, korunmak için maske taktım. Zaten son birkaç gündür de metrobüs yoğunluğunda anormal bir şekilde azalma var. Virüsten dolayı olduğunu düşünüyorum. Hijyenime dikkat edip gün içinde antibakteriyeller kullanıyorum" dedi. İbrahim Güney ise, "Koronavirüsten korunmaya çalışıyoruz. Elimizden geldiği kadar temizlik ile ilgili dikkat ediyoruz. Metrobüse binerken el dezenfektanı kullanıyorum, ıslak mendil de cebimde şu an. Şimdi ellerimi bir yere dokunmadan sileceğim" diye konuştu.

METROBÜSLERDE MASKELİ 'KORONAVİRÜS ÖNLEMLERİ

Koronavirüs, Cevizlibağ, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.03.2020 09:01 Kaynak: DHA
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