METROBÜSLERDE MASKELİ KORONAVİRÜS ÖNLEMLERİ - Son Dakika
Son Dakika Güncel METROBÜSLERDE MASKELİ KORONAVİRÜS ÖNLEMLERİ - Son Dakika

METROBÜSLERDE MASKELİ KORONAVİRÜS ÖNLEMLERİ

6 saat önce

Türkiye'de ilk koronavirüs vakasının tespit edilmesinin ardından İstanbul'daki toplu taşıma araçlarına binenlerin koronavirüs önlemleri devam ediyor.

Türkiye'de ilk koronavirüs vakasının tespit edilmesinin ardından İstanbul'daki toplu taşıma araçlarına binenlerin koronavirüs önlemleri devam ediyor. Metrobüs kullananların maske taktıkları görüldü.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın, Türkiye'de ilk koronavirüs vakasının görüldüğünü açıklamasının ardından üçüncü günde de sabah saatlerinde işe, okula gitmek isteyen bazı vatandaşlar, önlemlerini alarak evden dışarı çıktı. Toplu taşıma araçlarını kullanan bazı vatandaşlar maske takmaya devam etti. Bazı vatandaşların da metrobüsten indikten sonra ellerini dezenfekte ettikleri görüldü.

METROBÜSLERDE MASKELİ KORONAVİRÜS ÖNLEMLERİ

İstanbul, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.03.2020 10:18 Kaynak: DHA
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