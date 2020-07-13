Metrobüslerde tıka basa yolculuk; seferlerin artırılmasını istediler - Son Dakika

Metrobüslerde tıka basa yolculuk; seferlerin artırılmasını istediler

KORONAVİRÜS önlemleri kapsamında "sosyal mesafe" ve "kapasite azaltma"önlemlerinin ardından metrobüslerde de yoğunluk yaşanıyor.

KORONAVİRÜS önlemleri kapsamında "sosyal mesafe" ve "kapasite azaltma"önlemlerinin ardından metrobüslerde de yoğunluk yaşanıyor. Tıka basa dolu metrobüslerde bu sabah yolculuk edenler seferlerin artırılması gerektiğini ifade etti.

Erdoğan'dan "Ayasofya'da ilk namazı siz kıldırın" önerisine yanıt: O kadar da değil
Otostop çeken genç kadının hayatı karardı! Zorla uyuşturucu kullandırıp tecavüz ettiler
Abdurrahim Albayrak, Emre Kılınç'ın fan sayfasını takibe aldı

HAFTANIN İLK İŞ GÜNÜNDE İSTANBUL'DA TOPLU ULAŞIM

Normalleşme sürecinin başlamasıyla geçilen kontrollü hayatta toplu taşıma kullananların sayısı her geçen gün artıyor. Haftanın ilk iş gününde İstanbullular, sabah saatlerinde evlerinden çıkarak işyerlerine gitmek için yola koyuldu. Vatandaşları işyerlerine gitmek için toplu taşımayı kullanırken duraklarda yoğunluk yaşandı. Maske kullanımının zorunlu olduğu alanlarda vatandaşlar kurala uyarken duraklarda otobüs ve metrobüs beklediği sırada sosyal mesafe kuralını unuttukları görüldü.

SOSYAL MESAFE KURALI HİÇE SAYILDI

İşe gitmek için duraklara akın edenler metrobüse binmek için birbirleriyle yarıştı. Metrobüse binenler içeride koronavirüs sürecinden önceki dönemi anımsatan görüntüler oluşturdu.

"ARTI SEFERLER YAPILMALI"

Metrobüsten Cevizlibağ durağında inen Özden Düz, "Maalesef sosyal mesafeye dikkat edemiyoruz. Çünkü gerçekten yoğunluk var. Herkes işe gitmeye çalışıyor. ve bizler de saatinde yetişmek zorundayız. O yüzden yoğunluk oluyor. Bence ara duraklarda artı sefer yapabilirler. Bu da çözüm olabilir. Ama tramvaylarda hiçbir şekilde çözüm yok. İşe giderken 3 vesait kullanıyorum. ve her seferinde bu yoğunluğa maruz kalıyorum. O yüzden daha da arttırılabilir diye düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

"DOLU METROBÜSTE SOSYAL MESAFE KURALINA NASIL UYACAĞIZ?"

Okan Uzun da, "Bu dolu metrobüste sosyal mesafe kuralına nasıl uyulabilir ki? Kendi önlemimizi almaya çalıştık. Kalabalık tabii herkes işe gidiyor" dedi. Ek seferler konulması gerektiğinin altını çizen Mesude İsaoğlu ise, "Sosyal mesafeye çok dikkat edemedik açıkçası. Çok dolu çünkü. Beylikdüzü'nden bindim Şirinevler'de oturabildim. Toplu taşımanın arttırılması gerekiyor. Ancak böyle çözüm bulabiliriz herhalde" ifadelerini kullandı. Ali Akça ise, "Çok kalabalık evet ama duyarsız insanlar var maalesef. Maskeyi takıyor ama ya çenesinin altında ya burnu dışarıda. Böyle bir şey olamaz. Oturamadım. Oturmak çok mümkün değil. Mümkün mertebe mesafeli durmaya çalıştım ama çok kalabalık" dedi.


- İstanbul
İstanbul, Sabah, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.07.2020 09:58 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Metrobüslerde tıka basa yolculuk; seferlerin artırılmasını istediler - Son Dakika
YORUMLAR

Son Dakika

16:09 Erdoğan'dan "Ayasofya'da ilk namazı siz kıldırın" önerisine yanıt: O kadar da değil 16:02 Otostop çeken genç kadının hayatı karardı! Zorla uyuşturucu kullandırıp tecavüz ettiler 15:35 Abdurrahim Albayrak, Emre Kılınç'ın fan sayfasını takibe aldı 15:25 Tatil sezonunu açan Afra Saraçoğlu ve Mert Yazıcıoğlu denizde birbirini öpücüklere boğdu 15:23 İran'dan Ayasofya'nın ibadete açılması hakkında ilk yorum: Mutluluk duyduk 15:18 Burdur diken üstünde! Alay Komutanlığında görevli askerlerde koronavirüs tespit edildi 15:18 Talihsiz adam, yeni doğan bebeğini görmeye giderken kazada öldü 15:07 "Abi beni bir şey ısırdı" dedikten 1 saat sonra ölen Hamza'nın vücudunda yılan izlerine rastlandı 15:03 Fatma Şahin, filmde baklava yiyen Charlize Theron'ı Gaziantep'e davet etti 14:46 Türbülansa giren Hindistan uçağı yolcularının ölüm korkusu kamerada 14:38 Minibüste başlayan 'öksürük' kavgası dışarıda da devam etti, ortalık savaş alanına döndü 14:28 Gelecek Partisi'nden çok konuşulacak reklam filmi: Mülakat bitecek, liyakat gelecek 14:04 Cenk Eren'den Defne Samyeli'nin göğüs dekolteli pozuna ilginç yorum: Bizimle aynı afişte olmak istememekte haklıymış 14:04 İngiliz spikerin İbrahim Üzülmez'e "Deli İbrahim" demesi, sosyal medyada gündem oldu 13:55 Güvenip evlerine aldıkları şahıs tarafından 3 günde 165 bin lira dolandırıldılar
Erdoğan'dan "Ayasofya'da ilk namazı siz kıldırın" önerisine yanıt: O kadar da değil
16:09
Otostop çeken genç kadının hayatı karardı! Zorla uyuşturucu kullandırıp tecavüz ettiler
16:02
Abdurrahim Albayrak, Emre Kılınç'ın fan sayfasını takibe aldı
15:35
Tatil sezonunu açan Afra Saraçoğlu ve Mert Yazıcıoğlu denizde birbirini öpücüklere boğdu
15:25
İran'dan Ayasofya'nın ibadete açılması hakkında ilk yorum: Mutluluk duyduk
15:23
Burdur diken üstünde! Alay Komutanlığında görevli askerlerde koronavirüs tespit edildi
15:18
Talihsiz adam, yeni doğan bebeğini görmeye giderken kazada öldü
15:18
"Abi beni bir şey ısırdı" dedikten 1 saat sonra ölen Hamza'nın vücudunda yılan izlerine rastlandı
15:07
Fatma Şahin, filmde baklava yiyen Charlize Theron'ı Gaziantep'e davet etti
15:03
Türbülansa giren Hindistan uçağı yolcularının ölüm korkusu kamerada
14:46
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.07.2020 16:43:01. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Metrobüslerde tıka basa yolculuk; seferlerin artırılmasını istediler - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]