Metrobüslere 'Erken Uyarı Sistemi' takılacak
1 saat önce
Metrobüs hattında meydana gelen kazaların önüne geçilmesi için araçlara "Erken Uyarı Sistemi" takılacak.
Metrobüs hattında meydana gelen kazaların önüne geçilmesi için araçlara "Erken Uyarı Sistemi" takılacak.
Haber Yayın Tarihi: 06.10.2019 02:36
İstanbul'da iki metrobüs çarpıştı: 13 kişi yaralandı Artan kazalar sonrası İBB'den açıklama: Metrobüslere erken uyarı sistemi geliyor Avrupa Parlamentosu Başkanı'ndan yatırım için Türkiye'yi seçen Volkswagen'e skandal çağrı Gören telefona sarılıyor! 2 metrelik köpek balığını dükkanında sergiliyor