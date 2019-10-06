Son Dakika Haberleri: Metrobüslere 'Erken Uyarı Sistemi' takılacak
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Metrobüslere 'Erken Uyarı Sistemi' takılacak

1 saat önce

Metrobüs hattında meydana gelen kazaların önüne geçilmesi için araçlara "Erken Uyarı Sistemi" takılacak.

Metrobüslere 'Erken Uyarı Sistemi' takılacak, System.String[]

Metrobüs hattında meydana gelen kazaların önüne geçilmesi için araçlara "Erken Uyarı Sistemi" takılacak.

Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 06.10.2019 02:36 
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