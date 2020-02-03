Metrobüste 11 yaşındaki kıza taciz iddiası; Fas'lı şüpheli tutuklandı - Son Dakika

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Metrobüste 11 yaşındaki kıza taciz iddiası; Fas'lı şüpheli tutuklandı
6 saat önce
AVCILAR'da, metrobüste annesi ile yolculuk yapan 11 yaşındaki B.D.K. adlı kız çocuğunu el ile tacizde bulunduğu öne sürülen Fas uyruklu şüpheli tutuklandı.
Haber Yayın Tarihi: 03.02.2020 05:20 Kaynak: DHA
AVCILAR'da, metrobüste annesi ile yolculuk yapan 11 yaşındaki B.D.K. adlı kız çocuğunu el ile tacizde bulunduğu öne sürülen Fas
uyruklu şüpheli tutuklandı.
Olay, dün saat 20.15 sıralarında meydana geldi. 11 yaşındaki B.D.K. annesi N.K. ile birlikte Beylikdüzü'ne gitmek için Avcılar'da metrobüse bindi. Metrobüsteki yolculardan Fas uyruklu Hicham D., küçük kıza iddiaya göre el ile tacizde bulundu. Anne N.K.'nın duruma tepki göstermesi üzerine yolcular, şüpheliyi tartaklayarak Cihangir Durağı'nda metrobüsten indirdi. Yolcuların duraktaki güvenlik görevlilere teslim ettiği şüpheli, çağrılan polisler tarafından gözaltına alındı. Sağlık kontrolünden geçirilen Hicham D., Avcılar Polis Merkezi'nde sorguya alındı. Tacize uğradığı iddia edilen çocuk, annesi ve olayın tanığı olan H.Ç. adlı kadın, ifade için Avcılar Çocuk Büro Amirliği'ne götürüldü. Hicham D., sevk edildiği Küçükçekmece'deki nöbetçi mahkeme tarafından tutuklandı.
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