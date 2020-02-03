METROBÜSTE 11 YAŞINDAKİ KIZA TACİZ İDDİASI; FAS'LI ŞÜPHELİ TUTUKLANDI - Son Dakika
Son Dakika Güncel METROBÜSTE 11 YAŞINDAKİ KIZA TACİZ İDDİASI; FAS'LI ŞÜPHELİ TUTUKLANDI - Son Dakika

METROBÜSTE 11 YAŞINDAKİ KIZA TACİZ İDDİASI; FAS'LI ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

6 saat önce

AVCILAR'da, metrobüste annesi ile yolculuk yapan 11 yaşındaki B.D.K. adlı kız çocuğunu el ile tacizde bulunduğu öne sürülen Fas uyruklu şüpheli tutuklandı.

METROBÜSTE 11 YAŞINDAKİ KIZA TACİZ İDDİASI; FAS'LI ŞÜPHELİ TUTUKLANDI, System.String[]
AVCILAR'da, metrobüste annesi ile yolculuk yapan 11 yaşındaki B.D.K. adlı kız çocuğunu el ile tacizde bulunduğu öne sürülen Fas uyruklu şüpheli  tutuklandı.

Olay, dün saat 20.15 sıralarında meydana geldi. 11 yaşındaki B.D.K. annesi N.K. ile birlikte Beylikdüzü'ne gitmek için Avcılar'da metrobüse bindi. Metrobüsteki yolculardan Fas uyruklu Hicham D., küçük kıza iddiaya göre el ile tacizde bulundu. Anne N.K.'nın duruma tepki göstermesi üzerine yolcular, şüpheliyi tartaklayarak Cihangir Durağı'nda metrobüsten indirdi. Yolcuların duraktaki güvenlik görevlilere teslim ettiği şüpheli, çağrılan polisler tarafından gözaltına alındı. Sağlık kontrolünden geçirilen Hicham D., Avcılar Polis Merkezi'nde sorguya alındı. Tacize uğradığı iddia edilen çocuk, annesi ve olayın tanığı olan H.Ç. adlı kadın, ifade için Avcılar Çocuk Büro Amirliği'ne götürüldü. Hicham D., sevk edildiği Küçükçekmece'deki nöbetçi mahkeme tarafından tutuklandı.

Görüntü Dökümü:

--------------

-Metrobüs durağından görüntüler

-Şüphelinin gözaltına alınması

-Tacize uğrayan kız, annesi ve tanık kadının polis aracına binmeleri


- İstanbul
Avcılar, Fas, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.02.2020 05:22 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

İstanbul'da Suriyelilerin restorana yaptıkları satırlı-bıçaklı baskın kamerada
10 yaşındaki kız çocuğunu taciz eden şahıs cezaevine gönderildi Dorukhan Toköz'ün, eski kız arkadaşını tehdit ettiği iddiasına avukatından yalanlama geldi! Yabancı uyruklu genç kızın tarlada doğurduğu bebek hayatını kaybetti

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.02.2020 23:50:58. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: METROBÜSTE 11 YAŞINDAKİ KIZA TACİZ İDDİASI; FAS'LI ŞÜPHELİ TUTUKLANDI - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]