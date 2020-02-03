METROBÜSTE 11 YAŞINDAKİ KIZA TACİZ İDDİASI: FASLI ŞÜPHELİ GÖZALTINDA - Son Dakika
Son Dakika Güncel METROBÜSTE 11 YAŞINDAKİ KIZA TACİZ İDDİASI: FASLI ŞÜPHELİ GÖZALTINDA - Son Dakika

METROBÜSTE 11 YAŞINDAKİ KIZA TACİZ İDDİASI: FASLI ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

6 saat önce

AVCILAR'da, metrobüste annesi ile yolculuk yapan 11 yaşındaki B.D.K. adlı kız çocuğunu el ile tacizde bulunduğu öne sürülen Fas uyruklu şüpheli gözaltına alındı.

METROBÜSTE 11 YAŞINDAKİ KIZA TACİZ İDDİASI: FASLI ŞÜPHELİ GÖZALTINDA, System.String[]
AVCILAR'da, metrobüste annesi ile yolculuk yapan 11 yaşındaki B.D.K. adlı kız çocuğunu el ile tacizde bulunduğu öne sürülen Fas uyruklu şüpheli gözaltına alındı.

Olay, dün saat 20.15 sıralarında meydana geldi. 11 yaşındaki B.D.K. annesi N.K. ile birlikte Beylikdüzü'ne gitmek için Avcılar'da metrobüse bindi. Metrobüsteki yolculardan Fas uyruklu Hicham D., küçük kıza iddiaya göre el ile tacizde bulundu. Anne N.K.'nın duruma tepki göstermesi üzerine yolcular, şüpheliyi tartaklayarak Cihangir Durağı'nda metrobüsten indirdi. Yolcuların duraktaki güvenlik görevlilere teslim ettiği şüpheli, çağrılan polisler tarafından gözaltına alındı. Sağlık kontrolünden geçirilen Hicham D., Avcılar Polis Merkezi'nde sorguya alındı. Tacize uğradığı iddia edilen çocuk, annesi ve olayın tanığı olan H.Ç. adlı kadın, ifade için Avcılar Çocuk Büro Amirliği'ne götürüldü. Olaya ilişkin soruşturma sürüyor.

Görüntü Dökümü:

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-Metrobüs durağından görüntüler

-Şüphelinin gözaltına alınması

-Tacize uğrayan kız, annesi ve tanık kadının polis aracına binmeleri


- İstanbul
Avcılar, Fas, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.02.2020 11:06 Kaynak: DHA
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