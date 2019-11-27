Son Dakika Haberleri: METROBÜSTE 2 SENEGALLİ, KADINI TACİZ ETTİ İDDİASI
Son Dakika Güncel METROBÜSTE 2 SENEGALLİ, KADINI TACİZ ETTİ İDDİASI - Son Dakika

METROBÜSTE 2 SENEGALLİ, KADINI TACİZ ETTİ İDDİASI

6 saat önce

Haber-Kamera: Ersan SAN / İSTANBUL DHA Avcılar'da metrobüse binen bir kadını taciz ettikleri iddia edilen Senegal uyruklu iki kişi gözaltına alındı.

METROBÜSTE 2 SENEGALLİ, KADINI TACİZ ETTİ İDDİASI, System.String[]

Haber-Kamera: Ersan SAN/ İSTANBUL DHA

Avcılar'da metrobüse binen bir kadını taciz ettikleri iddia edilen Senegal uyruklu iki kişi gözaltına alındı. Olay, Türksan Metrobüs Durağı'nda meydana geldi. İddiaya göre metrobüse binen genç kadını, Senegal uyruklu iki kişi taciz etti. Rahatsız olan kadın başka bir yere geçmek isterken iki kişi, sözlü tacize devam etti. Tacize uğradığı söyleyen kadın, Beylikdüzü Metrobüs Durağı'nda inerek durumu güvenlik görevlilerine bildirdi. Senegalli iki kişi de metrobüsten indirildi. Kadının şikayeti üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi geldi. Bu sırada vatandaşlar ile Senegalli iki kişi arasında kısa süreli arbede yaşandı. Şikayetçi kadın ve Senegalliler ifadelerinin alınması için polis merkezine götürüldü.


Avcılar, Senegal, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 27.11.2019 10:04 Kaynak: DHA
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