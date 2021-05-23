Metrobüste "bacak bacak üstüne attın" tartışması! O anlar cep telefonuyla kaydedildi - Son Dakika

Olay dün akşam saatlerinde Beylikdüzü istikametine seyreden metrobüste yaşandı. Karşısındaki kişinin bacak bacak üzerine atarak oturmasını saygısız bulan kadın yolcu, duruma tepki gösterdi. Yerini değiştiren kadın yolcu, erkek yolcuyla tartışmaya başladı.

"SENİN KARININ KIZININ YANINA BÖYLE OTURSALAR OLUR MU?"

Karşılıklı hakaretleşmenin yaşandığı tartışmada kadın yolcunun, "Terbiyesiz karşına geldim oturuyorum. ya zaten bu saygısızlık. Ben bir bayanım senin karının kızının yanında böyle otursunlar" şeklinde tepki gösterdi.

OLAY ANI KAMERAYA YANSIDI

Erkek yolcu ise saygısızlık yapmadığını sadece bacak bacak üzerine attığını söyleyerek kadına tepki gösterdi. Tartışmanın tansiyonu yükselince olaya metrobüste bulunan diğer yolcular müdahale etmek zorunda kaldı. Gergin anlar, bir yolcunun cep telefonunun kamerasına saniye saniye yansıdı.