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METROBÜSTE BIÇAKLI SALDIRGANIN HEDEFİNDEKİ AİLE KONUŞTU - Son Dakika

METROBÜSTE BIÇAKLI SALDIRGANIN HEDEFİNDEKİ AİLE KONUŞTU

03.02.2022 17:52

METROBÜSTE Gökay A., tartıştığı Murat Köklü ve amcası Mustafa Köklü'ye bıçakla saldırdı.

METROBÜSTE Gökay A., tartıştığı Murat Köklü ve amcası Mustafa Köklü'ye bıçakla saldırdı. Bıçaklı saldırganın hedefindeki aile konuştu. Mustafa Köklü Çocuğum orada, eşim orada bu adam rastgele salladı bıçağı. İyi ki bana geldi, çocuğuma da gelebilirdi, eşime de gelebilirdi. Olayın bir sebebi yok dedi. Şemsiye ile olaya müdahale etmeye çalışan Sevda Köklü Ben can havliyle eşim ve yeğenim saldırganla boğuşurken çocuklarımın derdine düştüm. Çocuklarımı uzaklaştırınca bir de baktım elinde bıçak var, yerler kan. Şemsiyeyle ben de saldırdım, eşimi ve yeğenimi korumaya çalıştım. Kabus gibi bir geceydi diye konuştu.

Avcılar istikametine giden metrobüste dün saat 01.20 sıralarında çıkan kavgada, Gökay A., cebinden çıkardığı bıçakla amca ve yeğenine saldırdı. Bacağından ve elinden bıçaklanan Mustafa Köklü'nün iddiasına göre metrobüste 2 yolcu arasında tartışma çıktı. Mustafa Köklü tartışmadan rahatsız oldu ve tarafları ayırmaya çalıştı. Yine Mustafa Köklü'nün iddiasına göre o esnada olayla alakası olmayan Gökay A. bir anda Mustafa Köklü ve yeğeni Murat Köklü'ye bıçakla saldırdı. Gökay A., Mustafa Köklü'yü bacağından ve elinden bıçaklayarak, yaraladı. Bu sırada yaralanan kişinin yakını olduğu belirtilen kadınla çocuk, araya girmeye çalıştı. Çocuk, saldırganın elindeki bıçağı almaya çalıştı. Kadın ise elindeki şemsiyeyle saldırgana vurarak, onu durdurmaya çalıştı. Olay yerine gelen bekçiler, kavgayı güçlükle ayırdı.

YA KALBİME GELSEYDİ ÖLMEM Mİ LAZIM İLLA

Bıçaklı saldırganın bacağından yaraladığı Mustafa Köklü 'Annemi ziyarete Asya Yakası'na gittik ailecek. Geç saatte metrobüs sakin oluyor. Biraz geç çıkalım. Merter'e doğru yaklaştığımızda bir tartışma çıktı. Bizimle alakası olmayan bir tartışmaydı. 2 farklı kişi tartışıyordu, nasıl olduysa olay bize döndü. Tartışma olurken bir arbede oldu. Bir anda bıçaklı arkadaş ortaya çıktı. Biz de bıçağı görünce dedi ki 'Bıçağı elinden alalım'. Çocuğum orada, eşim orada. Bu adam rastgele salladı bıçağı. İyi ki bana geldi, çocuğuma da gelebilirdi, eşime de gelebilirdi. Olayın bir sebebi yok. Bu arkadaşımızın psikolojik sorunları var herhalde, çünkü bıçak sallaması için bir sebep, bir ön tartışma olması lazım. Ben yaralı halimle 5-10 dakika mücadele ettim. Polis gelince polise teslim ettik. Ben ölebilirdim. Karnıma bıçak sallamış, kalbime bıçak sallamış, girmedi neyse ki mont tutmuş. ya kalbime gelseydi Ölmem mi lazım illa Bir nevi öldük zaten yürüyemiyorum. Beni de boşver metrobüsteki güvenlik kameraları izlensin. Polise de bıçak çekti bu adam. Bırak bizi emniyet teşkilatına da adam kafa tuttu dedi.

BEN BELANIN TA KENDİSİYİM, ÖLDÜRECEĞİM SİZİ

Saldırgana bıçakla müdahale eden Sevda Köklü Ben can havliyle eşim ve yeğenim saldırganla boğuşurken çocuklarımın derdine düştüm. Çocuklarımı uzaklaştırınca bir de baktım elinde bıçak var, yerler kan. Şemsiyeyle ben de saldırdım eşimi ve yeğenimi korumaya çalıştım. Ben orada metrobüse girdim çıktım, girdim çıktım. Elime ne geldiyse attım. Kabus gibi bir geceydi. Oğlumun bağırmaktan sesi gitti. Kızım zaten bağırarak uyanıyor. O insanın hapiste kalmasını istiyoruz. Saldırgan 'Ben belanın ta kendisiyim. Öldüreceğim bırakmayacağım sizi' dedi diye konuştu.

BEN BİR TARAFTAN YEĞENLERİMİ UZAKLAŞTIRMAYA ÇALIŞIYORUM

Murat Köklü Biz neye uğradığımızı şaşırdık. Bir anda kendimizi bir kavganın ortasında bulduk. O şahsın elinden bıçağı almaktı tek amacımız. Serbest bıraksaydım bizi öldürecekti. Sadece bütün gücümüzle emniyet güçleri gelene kadar etkisiz hale getirmeye çalıştık. Ben bir taraftan yeğenlerimi sakinleştirmeye çalışıyorum; çünkü onlar da orada. Yeğenime de saplanabilirdi. Benim psikolojim bozuldu geceleri uyuyamıyorum, rüyalarıma giriyor dedi.

METROBÜSTE BIÇAKLI SALDIRGANIN HEDEFİNDEKİ AİLE KONUŞTU
METROBÜSTE BIÇAKLI SALDIRGANIN HEDEFİNDEKİ AİLE KONUŞTU
METROBÜSTE BIÇAKLI SALDIRGANIN HEDEFİNDEKİ AİLE KONUŞTU
METROBÜSTE BIÇAKLI SALDIRGANIN HEDEFİNDEKİ AİLE KONUŞTU
METROBÜSTE BIÇAKLI SALDIRGANIN HEDEFİNDEKİ AİLE KONUŞTU
METROBÜSTE BIÇAKLI SALDIRGANIN HEDEFİNDEKİ AİLE KONUŞTU
METROBÜSTE BIÇAKLI SALDIRGANIN HEDEFİNDEKİ AİLE KONUŞTU

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Röportaj, Avcılar, Çocuk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel METROBÜSTE BIÇAKLI SALDIRGANIN HEDEFİNDEKİ AİLE KONUŞTU - Son Dakika


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