Metrobüste bir kadın, alacaklısı ile karşılaşınca kavga esnasında baygınlık geçirdi - Son Dakika
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Metrobüste bir kadın, alacaklısı ile karşılaşınca kavga esnasında baygınlık geçirdi

21.01.2023 09:21

Avcılar'da metrobüs içerisinde alacaklısı ile karşılaşan kadın, yaşanan tartışma sırasında baygınlık geçirdi.

Avcılar'da metrobüs içerisinde alacaklısı ile karşılaşan kadın, yaşanan tartışma sırasında baygınlık geçirdi. Metrobüs durağında da devam eden tartışma anları, çevredeki vatandaşların cep telefonu kameralarına yansıdı.

Olay, 18 Ocak Çarşamba günü Avcılar Mustafa Kemal Paşa metrobüs durağında yaşandı. İddiaya göre bir kadın, metrobüste 20 bin TL alacağı olan tanıdığı ile karşılaştı. İkili arasında alacak verecek tartışması başlarken, kadın sinir krizi geçirerek bayıldı. Metrobüsün durakta durması ile dışarı taşan tartışma, çevredeki vatandaşlar tarafından müdahale edilmek istense de son bulmadı. İkili arasında yaşanan tartışmada kadın, adama tokat atarken yaşanan o anlar vatandaşların cep telefonunu kamerasına yansıdı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA
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Mustafa Kemal Paşa, Avcılar, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Metrobüste bir kadın, alacaklısı ile karşılaşınca kavga esnasında baygınlık geçirdi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Metrobüste bir kadın, alacaklısı ile karşılaşınca kavga esnasında baygınlık geçirdi - Son Dakika
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