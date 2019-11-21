Metrobüste bozuk asansör çilesi

Küçükçekmece Cennet Metrobüs alt geçidinde bulunan yürüyen merdiven ve asansörün bozuk olması vatandaşlara zor anlar yaşatıyor. Asansörün günlerdir bozuk olması nedeniyle tekerlekli sandalyeli engelli bir vatandaş diğer vatandaşların yardımıyla merdivenlerden taşınarak indirildi. Yaşanan anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Son günlerde yoğunluk yaşanması haberleri ile gündeme gelen metrobüslerin sorununa bir yenisi daha eklendi. Küçükçekmece Cennet Metrobüs Durağı'na giden alt geçitteki asansörler ve yürüyen merdivenin iddiaya göre yaklaşık 2 haftadır bozuk olması vatandaşlara zorluk çıkarıyor. Özellikle engelli vatandaşların metrobüse geçişini kolaylaştıran asansörün de bozuk olması dikkat çekti. Bir vatandaşın cep telefonu kamerası ile kaydettiği, tekerlekli sandalyede engelli vatandaşı diğer vatandaşların merdivenlerden taşıyarak indirmesi görüntüsü de durumun önemini gözler önüne serdi. Günlerdir bozuk olan metrobüs asansörünün önüne derme çatma konulan bir duba ile kağıda 'Geçici olarak servis dışıdır' yazısı asıldı.

Yürüyen merdivenlerin ve asansörün 15 gündür bozuk olduğunu dile getiren bir vatandaş, " Mağdur oluyoruz" dedi.

Asansörün bir an önce yapılması gerektiğini ifade eden bir genç ise, "Engelliler falan biniyor olmuyor böyle. Gördük ağabey buradan indirmeye çalıştık zor oluyor" diye konuştu.

Bir diğer genç ise asansörlerin yürüyen merdivenlerin çalışmamasıyla ilgili, "2 haftadır böyle asansörler çalışmıyor. Bebek arabası ile birisi geldi aşağıya inemedi asansör bozuk olduğu için" şeklinde konuştu.

(Murat Delice/İHA)