Son Dakika Haberleri: Metrobüste bulunan vatandaşlar büyük panik yaşadı
Son Dakika Güncel Haber

Metrobüste bulunan vatandaşlar büyük panik yaşadı

1 saat önce

Beyoğlu Halıcıoğlu'nda Yenibosna istikametine giden metrobüs, önünde seyir halinde olan bir metrobüse çarptı.

Beyoğlu Halıcıoğlu'nda Yenibosna istikametine giden metrobüs, önünde seyir halinde olan bir metrobüse çarptı. Vatandaşlar çarpışmanın şiddetiyle büyük panik yaşarken, kazada 13 kişi yaralandı. Durakta bulunan güvenlik görevlileri ise gazetecilere zor anlar yaşattı.

Olay, Beyoğlu Halıcıoğlu metrobüs durağında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, saat 9.45 sıralarında Halıcıoğlu'ndan Yenibosna istikametine giden metrobüs, önünde seyir halinde olan metrobüse çarptı. Metrobüste bulunan vatandaşlar çarpışmanın şiddetiyle büyük panik yaşarken, kazada 13 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılar ambulansla tedavi edilmek üzere hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle metrobüs seferlerinde aksama meydana geldi. Kaza yapan metrobüsler güvenli alana çekildi. Metrobüs durağında bulunan güvenlik görevlileri ise gazetecilerin görüntü almasını engelledi.

(Alper Suat Tutaşı - Tunacan Atalay - Emrah Kuş/İHA)

Metrobüste bulunan vatandaşlar büyük panik yaşadı

Yenibosna, Beyoğlu, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.10.2019 10:45 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Suudi Arabistan'da bir yasak daha kalktı: Yabancı kadınlar otellerde kalabilecek
İstanbul'da iki metrobüs çarpıştı: 13 kişi yaralandı 5 Alman vatandaşı terör suçlamasıyla Türkiye'de gözaltına alındı Dünyada bir ilk! Nuran, tam 21 yıldır Amerikalı bir çocuğun akciğeri ile nefes alıyor

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.10.2019 11:51:39. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Metrobüste bulunan vatandaşlar büyük panik yaşadı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]