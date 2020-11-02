Son dakika haberi! Metrobüste dehşet anları; Bıçaklı kavga kamerada - Son Dakika

Son dakika haberi! Metrobüste dehşet anları; Bıçaklı kavga kamerada

02.11.2020 13:49
Son dakika haberi! Metrobüste dehşet anları; Bıçaklı kavga kamerada, System.String[]

Son dakika gündem haberi... Avcılar'da, metrobüsün içinde arkadaşları olduğu öğrenilen kişilerle kavga eden Cuma Y., bıçaklanarak hastaneye kaldırıldı.

Avcılar'da, metrobüsün içinde arkadaşları olduğu öğrenilen kişilerle kavga eden Cuma Y., bıçaklanarak hastaneye kaldırıldı. Yaşanan kavga anları ise cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, dün akşam saatlerinde Avcılar İBB Sosyal Tesisler metrobüs durağında yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Cuma Y., arkadaşları olduğu iddia edilen 4 kişi ile beraber Florya'da metrobüse bindi. Cuma Y. ile arkadaşları arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Sözlü olarak başlayan tartışmada İBB Sosyal Tesisler durağına gelindiğinde, arkadaşları Cuma Y.'ye saldırmaya başladı. Metrobüs içinde yaşanan bıçaklı kavgada Cuma Y. yaralanırken, vatandaşlar olay yerine polis ve sağlık ekiplerini çağırdı. Metrobüs durduğunda kendini dışarı atan Cuma Y.'yi arkadaşları bir süre kovaladıktan sonra peşini bıraktı. Olay yerine gelen polis ekipleri bıçaklı saldırganları bulmak için çalışma başlatırken, yaralanan Cumali Y., Murat Kölük Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Saldırganların yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Yaşanan kavga ve kovalamaca anları ise metrobüsteki yolcuların cep telefonu kameralarına yansıdı.


- İstanbul
Son dakika haberi! Metrobüste dehşet anları; Bıçaklı kavga kamerada
Son dakika haberi! Metrobüste dehşet anları; Bıçaklı kavga kamerada
Son dakika haberi! Metrobüste dehşet anları; Bıçaklı kavga kamerada
Son dakika haberi! Metrobüste dehşet anları; Bıçaklı kavga kamerada

Metrobüs, Avcılar, kavga, Cuma, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi! Metrobüste dehşet anları; Bıçaklı kavga kamerada - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Polisi alarma geçiren plaka! Gerçek ortaya çıkınca duruma sürücü bile şaşırdı Türkiye'de 18 kentimiz aktif fay hatları üzerinde yer alıyor! Uzman isim tek tek sayıp uyardı Yaşlı adamın başını ve cinsel organını kesip, katletmişti! Cinayetin ardından kahvehaneye gidip çay içtiği ortaya çıktı 'Dünyanın en saçma binası' yıkılıyor! Kahramanmaraş'taki yapıdan kaçış başladı Patlamada öldüğü sanılan kadının cinayete kurban gittiği ortaya çıktı: Önce boğdum, sonra yaktım Aslan Gülman, Cadılar Bayramı için parti verdi! Baskın yapan polis, 270 kişiye ceza kesti Enkazdan 10 saat sonra kurtarılan 15 yaşındaki Günay, enkaz altında görüntü çekmiş Hırsızlık şüphelisi kadınlar caddede soyunarak trafiği birbirine kattı
Cephede askeri kalmayan Ermenistan'dan güldüren iddia: Afrikalılar Azerbaycan tarafında savaşıyor Cephede askeri kalmayan Ermenistan'dan güldüren iddia: Afrikalılar Azerbaycan tarafında savaşıyor         
13:50
Abdullah Avcı müjdeyi Serikli hayranı Ceylin Koca'ya verdi: Antalya'ya geliyorum Abdullah Avcı müjdeyi Serikli hayranı Ceylin Koca'ya verdi: Antalya'ya geliyorum         
13:30
Koronavirüsten hayatını kaybeden eski AK Parti milletvekili Burhan Kuzu son yolcuğuna uğurlandı Koronavirüsten hayatını kaybeden eski AK Parti milletvekili Burhan Kuzu son yolcuğuna uğurlandı         
12:41
Enkazdan 65 saat sonra çıkarılan minik Elif'e ilk müdahaleyi yapan paramedik: Beklediğimizden daha iyi çıktı Enkazdan 65 saat sonra çıkarılan minik Elif'e ilk müdahaleyi yapan paramedik: Beklediğimizden daha iyi çıktı         
12:29
Şarkıcı Ebru Polat, partilere katılanlara küfür ederek tepki gösterdi Şarkıcı Ebru Polat, partilere katılanlara küfür ederek tepki gösterdi         
12:09
Fatih Terim, Mbaye Diagne'yi takımdan gönderme kararı aldı Fatih Terim, Mbaye Diagne'yi takımdan gönderme kararı aldı         
11:57
Son Dakika! İzmir'deki depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 85'e yükseldi Son Dakika! İzmir'deki depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 85'e yükseldi         
11:29
3 ay önce babasını kaybeden Mehmet Yalçınkaya'dan duygulandıran paylaşım: Çok özlüyorum 3 ay önce babasını kaybeden Mehmet Yalçınkaya'dan duygulandıran paylaşım: Çok özlüyorum         
10:25
Yaşlı adamın cinsel organını ve başını kesen şizofren katil: Şahsı gördüm ve o anda öldürmeye karar verdim Yaşlı adamın cinsel organını ve başını kesen şizofren katil: Şahsı gördüm ve o anda öldürmeye karar verdim         
10:17
Cadılar Bayramı'nı kutlamak için partiye katılan Şeyma Subaşı, eleştirilere cevap verdi Cadılar Bayramı'nı kutlamak için partiye katılan Şeyma Subaşı, eleştirilere cevap verdi         
10:08
Ermenistan'dan küstah tehdit: Türkiye ve Azerbaycan'ı yeni sürprizler bekliyor Ermenistan'dan küstah tehdit: Türkiye ve Azerbaycan'ı yeni sürprizler bekliyor         
09:47
Denize düşen şamandırasını almaya çalışan balıkçı boğuldu Denize düşen şamandırasını almaya çalışan balıkçı boğuldu         
09:33
Erzincan depreminde enkazdan 8 gün sonra çıkarılan kadın İzmir depremine evinde yakalandı Erzincan depreminde enkazdan 8 gün sonra çıkarılan kadın İzmir depremine evinde yakalandı         
09:02
Metroda yakınlaşan sevgililer, bir yolcu tarafından uyarılınca ortalık karıştı! Yumruklar havada uçuştu Metroda yakınlaşan sevgililer, bir yolcu tarafından uyarılınca ortalık karıştı! Yumruklar havada uçuştu         
09:01
Gölgelik olsun diye diktiği ağaçtan ilk hasatta 40 bin TL kazandı Gölgelik olsun diye diktiği ağaçtan ilk hasatta 40 bin TL kazandı         
08:07
Çocuk gelin düğünü, polis baskınıyla karakolda sonlandı Çocuk gelin düğünü, polis baskınıyla karakolda sonlandı         
00:21
Damat, yol kenarında gelini aşırı hız tartışması nedeniyle dövmüş Damat, yol kenarında gelini aşırı hız tartışması nedeniyle dövmüş         
22:19
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.11.2020 14:16:26. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haberi! Metrobüste dehşet anları; Bıçaklı kavga kamerada - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei