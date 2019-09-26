Metrobüste deprem sonrası oluşan yoğunluk havadan görüntülendi

5.8 büyüklüğündeki deprem sonrası vatandaşlar toplu taşıma araçlarına akın etti. Cevizlibağ metrobüs durağında oluşan yoğunluk ise havadan görüntülendi.



İstanbul'da meydana gelen 5.8 büyüklüğündeki deprem vatandaşlarda büyük paniğe neden oldu. Depremin ardından çok sayıda vatandaş evlerine ve ailelerine ulaşmak için toplu taşıma araçlarına koştu. Deprem sonrası Cevizlibağ metrobüs durağında oluşan yoğunluk ise havadan görüntülendi. Görüntülerde vatandaşların metrobüse binmek için ilerlediği, durakta bekleyen çok sayıda vatandaş olduğu görüldü.



"Herkes ailesini düşünüyor veya korkudan iş yerlerini terk ederek gidiyorlar"



Depreme bankada yakalandığını ve banka personeliyle birlikte dışarı çıktığını ifade eden bir vatandaş, "Deprem olduktan sonra korkmamak mümkün mü, Herkes ailesini düşünüyor veya korkudan iş yerlerini terk ederek gidiyorlar" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL