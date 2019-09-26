Son Dakika Haberleri: Metrobüste depremin ardından yoğunluk oluştu
Son Dakika Güncel Haber

Metrobüste depremin ardından yoğunluk oluştu

1 saat önce

İstanbul'da 5.8 büyüklüğündeki deprem sonrası vatandaşlar toplu taşıma araçlarına akın etti.

İstanbul'da 5.8 büyüklüğündeki deprem sonrası vatandaşlar toplu taşıma araçlarına akın etti. Cevizlibağ metrobüs durağında oluşan yoğunluk ise havadan görüntülendi.

İstanbul'da meydana gelen 5.8 büyüklüğündeki deprem vatandaşlarda büyük paniğe neden oldu. Depremin ardından çok sayıda vatandaş evlerine ve ailelerine ulaşmak için toplu taşıma araçlarına koştu. Deprem sonrası Cevizlibağ metrobüs durağında oluşan yoğunluk ise havadan görüntülendi. Görüntülerde vatandaşların metrobüse binmek için ilerlediği, durakta bekleyen çok sayıda vatandaş olduğu görüldü.

"HERKES AİLESİNİ DÜŞÜNÜYOR VEYA KORKUDAN İŞ YERLERİNİ TERK EDEREK GİDİYORLAR"

Depreme bankada yakalandığını ve banka personeliyle birlikte dışarı çıktığını ifade eden bir vatandaş, "Deprem olduktan sonra korkmamak mümkün mü, Herkes ailesini düşünüyor veya korkudan iş yerlerini terk ederek gidiyorlar" ifadelerini kullandı.

(Ahmet Faruk Sarıkoç - Hasibe Karadağ/İHA)

Metrobüste depremin ardından yoğunluk oluştu

İstanbul, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 26.09.2019 04:20 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Deprem anında Kelime-i Şehadet getiren vatandaşlar kamerada
İstanbul depremi sonrası Kule'den pilotlara "Deprem oldu, pas geçin" anonsu yapıldı Son dakika: İBB, deprem sonrası İstanbul'da hizmet veren metrobüs sayısını artırdı AFAD: Size en yakın toplanma alanını e-devlet üzerinden öğrenebilirsiniz

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.09.2019 17:22:37. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Metrobüste depremin ardından yoğunluk oluştu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]