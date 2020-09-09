Metrobüste dikkat çeken yoğunluk - Son Dakika

İstanbul'da mesai saatinin bitimiyle birlikte metrobüslerde dikkat çeken yoğunluk oluşurken, sosyal mesafe kuralının hiçe sayıldığı görüldü.

İstanbul'da mesai bitimiyle birlikte toplu taşıma araçlarında yoğunluk yaşandı. İşyerinden çıkarak evine gitmek isteyen vatandaşlar duraklarda ve metrobüslerde korona virüs tedbirlerini hiçe saydı. Metrobüs içerisinde vatandaşların iç içe geçmiş bir şekilde yolculuk ettiği görülürken, duraklarda bekleyen vatandaşların ise sosyal mesafe kuralını unutması dikkat çekti.

(İHA)