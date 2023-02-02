Metrobüste iki kadın "Telefonumu çaldın" diyerek birbirine girdi! O anlar kamerada

Dün saat 15.00 sıralarında Beylikdüzü durağından Avcılar istikametine seyreden bir metrobüste bir kadın, yabancı uyruklu kadın yolcunun telefonunu gizlice çaldı. Telefonunun çalındığını fark eden yabancı uyruklu kadın yolcu, telefonunu çaldığını düşündüğü kadınla kavga etmeye başladı.

POLİS MÜDAHALE ETTİ

Kavgaya, metrobüsteki diğer yolcular müdahale etti. Vatandaşların ihbarı üzerine polis ekipleri metrobüse girerek yaşanan hırsızlık ile ilgili 2 kişiyi Güzelyurt durağında indirdi ve işlem yapmak üzere karakola götürdü. Yaşanan kavga anları ise metrobüsün içindeki bir yolcu tarafından cep telefonu kamerasıyla saniye saniye görüntülendi. - İSTANBUL