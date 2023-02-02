Metrobüste iki kadın "Telefonumu çaldın" diyerek birbirine girdi! O anlar kamerada - Son Dakika
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Metrobüste iki kadın "Telefonumu çaldın" diyerek birbirine girdi! O anlar kamerada

02.02.2023 09:47

Beylikdüzü'nde seyir halindeki metrobüste yabancı uyruklu kadın telefonunun çalındığını iddia ederek başka bir kadınla tartışmaya başladı. Tartışma kavgaya dönüşürken olay sonrası polis ekipleri 2 şahsı da karakola götürdü. Yaşanan o anlar ise cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

Dün saat 15.00 sıralarında Beylikdüzü durağından Avcılar istikametine seyreden bir metrobüste bir kadın, yabancı uyruklu kadın yolcunun telefonunu gizlice çaldı. Telefonunun çalındığını fark eden yabancı uyruklu kadın yolcu, telefonunu çaldığını düşündüğü kadınla kavga etmeye başladı.

POLİS MÜDAHALE ETTİ

Kavgaya, metrobüsteki diğer yolcular müdahale etti. Vatandaşların ihbarı üzerine polis ekipleri metrobüse girerek yaşanan hırsızlık ile ilgili 2 kişiyi Güzelyurt durağında indirdi ve işlem yapmak üzere karakola götürdü. Yaşanan kavga anları ise metrobüsün içindeki bir yolcu tarafından cep telefonu kamerasıyla saniye saniye görüntülendi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA
YORUMLAR (1)
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Beylikdüzü, Avcılar, kavga, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Metrobüste iki kadın 'Telefonumu çaldın' diyerek birbirine girdi! O anlar kamerada - Son Dakika

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SON DAKİKA: Metrobüste iki kadın "Telefonumu çaldın" diyerek birbirine girdi! O anlar kamerada - Son Dakika
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