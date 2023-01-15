Metrobüste gözlük kavgası kamerada: Kadın yolcu ortalığı birbirine kattı - Son Dakika
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Metrobüste gözlük kavgası kamerada: Kadın yolcu ortalığı birbirine kattı

15.01.2023 11:50

Metrobüste gözlük kavgası kamerada: Kadın yolcu ortalığı birbirine kattı Mecidiyeköy'de seyreden metrobüste kadın bir yolcu gözlüğünü düşürdüğünü iddia eden adama saldırdı Adama ağır küfür ve hakaretler eden kadın bir de ona tükürdü Mecidiyeköy'de seyreden metrobüste kadın bir yolcu...

Metrobüste gözlük kavgası kamerada: Kadın yolcu ortalığı birbirine kattı

Mecidiyeköy'de seyreden metrobüste kadın bir yolcu gözlüğünü düşürdüğünü iddia eden adama saldırdı

Adama ağır küfür ve hakaretler eden kadın bir de ona tükürdü

İSTANBUL - Mecidiyeköy'de seyreden metrobüste kadın bir yolcu gözlüğünü düşürdüğünü iddia eden adama saldırdı. Ağır küfür ve hakaretler efen kadın bir de adama tükürdü. O anlar kameralara yansıdı.

Şişli Mecidiyeköy'de metrobüste seyir halinde olan bir metrobüste gözlük kavgası yaşandı. İddiaya göre kadın yolcu, gözlüğünü düşüren adam ile tartıştı. Sinirlenen kadın yolcunun adama küfür ve hakaretler ederek saldırmaya başladı. Yolcuların içerisinde yaşanan olayda, öfkeden çıldıran kadın, bir de adama tükürdü. Adamın karşılık vermesi üzerine kadın, "sen kime dikleniyorsun, ilkokul mezunu seviyesiz" diyerek hakaret etti. Yaşananlar kameralara yansırken, metrobüse birbirine katan kadın ardından durakta araçtan indi. Tarafların birbirlerinden şikayetçi olmadığı öğrenildi.

Kaynak: İHA
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Metrobüste gözü dönen kadın, hem hakaretler savurdu hem adamın yüzüne tükürdü Metrobüste gözü dönen kadın, hem hakaretler savurdu hem adamın yüzüne tükürdü

Mecidiyeköy, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Metrobüste gözlük kavgası kamerada: Kadın yolcu ortalığı birbirine kattı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Metrobüste gözlük kavgası kamerada: Kadın yolcu ortalığı birbirine kattı - Son Dakika
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