Metrobüste Hamile Kadın ile İki Kadın Arasında Kavga - Son Dakika
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Metrobüste Hamile Kadın ile İki Kadın Arasında Kavga

Metrobüste Hamile Kadın ile İki Kadın Arasında Kavga

07.07.2023 10:22

Cevizlibağ mevkiinde Kadıköy istikametine giden metrobüste, hamile bir kadın ile başka bir kadın arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. İki kadının birbirlerine hakaret ettiği iddia edilirken, diğer yolcuların da müdahale etmesiyle kavga büyüdü. Olay cep telefonu kamerasına yansıdı.

METROBÜSTE hamile kadın ile iki kadın yolcu arasındaki  tartışma kavgaya dönüştü. Metrobüsteki tekme tokat kavga cep telefonu kamerasına yansıdı. Cevizlibağ mevkiinde, Kadıköy istikametine giden metrobüste yaşandı. İddiaya göre, metrobüse binen hamile bir kadın, başka bir kadına çarptı. Hamile kadının özür dilemesine rağmen iki kadının hakaretler ettiği iddia edildi. Metrobüste bulunan diğer yolcuların da iki kadına tepki göstermesiyle tartışma kavgaya dönüştü. Cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde, iki kadının diğer yolcularla tekme ve tokat kavga ettiği görülüyor.

Kaynak: DHA
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Cevizlibağ, Kadıköy, kavga, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Metrobüste Hamile Kadın ile İki Kadın Arasında Kavga - Son Dakika


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SON DAKİKA: Metrobüste Hamile Kadın ile İki Kadın Arasında Kavga - Son Dakika
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