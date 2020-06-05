METROBÜSTE İÇİNDEKİ YOLCU KALABALIĞI GÖRÜNTÜLENDİ - Son Dakika

Yeni normalleşme sürecinin ilk haftasının son iş gününde metrobüslerde yoğunluk olduğu görüldü.
Koronavirüsle mücadele kapsamında kısıtlamalara gidilen toplu ulaşım araçlarındaki yoğunluk, araç içerisinden görüntülendi.
Avcılar-Söğütlüçeşme istikametinde sefer yapan metrobüsün İncirli durağında boş olduğu, yolcuların sosyal mesafe kuralına ve tekli oturma sistemine uyduğu görüldü.
Metrobüsün Okmeydanı durağına gelmesiyle birlikte, yolcu sayısı arttı. Yolcular sosyal mesafe kuralını ve tekli oturma sistemini hiçe saydı.