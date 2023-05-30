Metrobüste ilginç anlar! Yabancı uyruklu kadın birden ayağa kalkarak "Recep Tayyip Erdoğan" diye bağırmaya başladı

28 Mayıs'ta gerçekleştirilen 2. tur seçimlerinden Cumhurbaşkanı Erdoğan zaferle ayrıldı. Seçim sonuçlarının ardından ülkenin dört bir yanında kutlamalar yaşanırken, ilginç görüntüler de ortaya çıktı. Son görüntü ise İstanbul'dan geldi.
Zincirlikuyu yönüne doğru giden bir metrobüste yabancı uyruklu olduğu öne sürülen bir kadın, birden ayağa kalkarak "Recep Tayyip Erdoğan" diye bağırmaya başladı.
Bir süre aynı şekilde bağırmaya devam eden kadın, yolcuların birinin tepki göstermesi üzerine tekrardan yerine oturdu. Kadının Çağlayan durağında indiği öğrenildi.
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