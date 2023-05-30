Metrobüste ilginç anlar! Yabancı uyruklu kadın birden ayağa kalkarak "Recep Tayyip Erdoğan" diye bağırmaya başladı

Kim ne kadar vekil çıkardı? Cumhur ile Millet İttifakı arasında dağlar kadar fark var

AK Parti'den Kılıçdaroğlu'nun seçim dönemi yaptığı çıkışa tepki: Sakıncalı bir davranış

28 Mayıs'ta gerçekleştirilen 2. tur seçimlerinden Cumhurbaşkanı Erdoğan zaferle ayrıldı. Seçim sonuçlarının ardından ülkenin dört bir yanında kutlamalar yaşanırken, ilginç görüntüler de ortaya çıktı. Son görüntü ise İstanbul'dan geldi.

BİRDEN AYAĞA KALKIP BAĞIRMAYA BAŞLADI

Zincirlikuyu yönüne doğru giden bir metrobüste yabancı uyruklu olduğu öne sürülen bir kadın, birden ayağa kalkarak "Recep Tayyip Erdoğan" diye bağırmaya başladı.

TEPKİ SONRASI YERİNE OTURDU

Bir süre aynı şekilde bağırmaya devam eden kadın, yolcuların birinin tepki göstermesi üzerine tekrardan yerine oturdu. Kadının Çağlayan durağında indiği öğrenildi.