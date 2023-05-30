Metrobüste ilginç anlar! Yabancı uyruklu kadın birden ayağa kalkarak "Recep Tayyip Erdoğan" diye bağırmaya başladı - Son Dakika
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Metrobüste ilginç anlar! Yabancı uyruklu kadın birden ayağa kalkarak "Recep Tayyip Erdoğan" diye bağırmaya başladı

30.05.2023 20:05

Seçimin ardından İstanbul'da metrobüste ilginç anlar yaşandı. Yabancı uyruklu olduğu öne sürülen bir kadın, birden ayağa kalkarak "Recep Tayyip Erdoğan" diye bağırmaya başladı. O anlar diğer yolcular tarafından kayda alınırken, kadın tepki gelmesi üzerine tekrar yerine oturdu.

28 Mayıs'ta gerçekleştirilen 2. tur seçimlerinden Cumhurbaşkanı Erdoğan zaferle ayrıldı. Seçim sonuçlarının ardından ülkenin dört bir yanında kutlamalar yaşanırken, ilginç görüntüler de ortaya çıktı. Son görüntü ise İstanbul'dan geldi.

BİRDEN AYAĞA KALKIP BAĞIRMAYA BAŞLADI

Zincirlikuyu yönüne doğru giden bir metrobüste yabancı uyruklu olduğu öne sürülen bir kadın, birden ayağa kalkarak "Recep Tayyip Erdoğan" diye bağırmaya başladı.

TEPKİ SONRASI YERİNE OTURDU

Bir süre aynı şekilde bağırmaya devam eden kadın, yolcuların birinin tepki göstermesi üzerine tekrardan yerine oturdu. Kadının Çağlayan durağında indiği öğrenildi.

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Son Dakika Güncel Metrobüste ilginç anlar! Yabancı uyruklu kadın birden ayağa kalkarak 'Recep Tayyip Erdoğan' diye bağırmaya başladı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Metrobüste ilginç anlar! Yabancı uyruklu kadın birden ayağa kalkarak "Recep Tayyip Erdoğan" diye bağırmaya başladı - Son Dakika
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