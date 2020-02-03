Metrobüste kız çocuğunu taciz ettiği iddia edilen kişi tutuklandı - Son Dakika

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Metrobüste kız çocuğunu taciz ettiği iddia edilen kişi tutuklandı
6 saat önce
Metrobüste küçük yaşta kız çocuğunu taciz ettiği iddia edilen yabancı uyruklu şüpheli tutuklandı.
Haber Yayın Tarihi: 03.02.2020 04:16 Kaynak: AA
Metrobüste küçük yaşta kız çocuğunu taciz ettiği iddia edilen yabancı uyruklu şüpheli tutuklandı.
Avcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, N.K. ile kızı B.D.K'nin dün akşam metrobüsle Avcılar'dan Cihangir Metrobüs Durağı'na seyir halindeyken metrobüste bir kişinin kızını taciz ettiğini söylemesi üzerine çalışma başlattı.
Bunun üzerine çalışma başlatan ekipler, kimliğini belirledikleri Fas uyruklu Hicham D'yi gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemlerinin ardında adliyeye sevk edilen Hicham D, sevk edildiği hakimlikçe tutuklandı.
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