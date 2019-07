"Metrobüste klimaların açılmadığı" iddialarına yalanlama

HAK-İŞ ve Hizmet-İş sendikaları metrobüste klimaların açılmadığı iddialarına ilişkin ortak basın açıklaması yaptı. Açıklamada, " İETT şoförlerine algı operasyonu yapılıyor" denildi. HAK- İŞ ve Hizmet- İş sendikaları metrobüste klimaların açılmadığı iddialarına yanıt vardi. Ortak basın açıklaması yapan sendikalar İETT şoförlerine algı operasyonu yapıldığını belirtti. Yazılı basın açıklamasının tam metni şöyle:"İETT şoförlerine algı operasyonu yapılıyor. 23 Haziran 2019 tarihinde yenilenen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde CHP'nin yeniden kazanmasının ardından, büyükşehir çalışanlarına yönelik sosyal medya üzerinden algı operasyonu yapılmaya başlanmıştır. CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal başta olmak üzere, bazı çevreler tarafından İETT şoförlerine yönelik sosyal medya üzerinden karalama kampanyası yürütülmektedir. CHP İstanbul Milletvekili Tanal, 4 Temmuz 2019 tarihinde twitter hesabından yaptığı açıklamada metrobüs şoförlerinin klimaları çalıştırmadıklarını öne sürerek, metrobüs şoförlerinin akıllarınca insanlara CHP'ye oy verme cezası kestiğini ve Ekrem İmamoğlu 'nu karalama kampanyası başlattıklarını iddia ederek, İETT'de şoför olarak çalışan üyelerimizi hedef göstermiştir. CHP'li Tanal ve bu iddiayı sosyal medyada gündeme taşıyanlar, açıkça metrobüs şoförlerinin can güvenliklerini ve işlerini tehlikeye atmaktadır. Öne sürülen iddianın doğruluğuna ilişkin herhangi bir bilgi ve belge yoktur. Metrobüslerde kameralı sistem vardır ve her şey kayıt altına alınmaktadır. Ucuz manipülasyonlara gerek yoktur. Diğer yandan, araçlarda şoförün isteği dışında meydana gelen teknik arızalar şoför arkadaşlara maledilemez. Teknik kaynaklı arızaları sanki şoförler yapıyor yahut sabote ediyormuş gibi bir algı oluşturulması ahlaki değildir. Kaldı ki, böyle bir durum da söz konusu değildir. İETT çalışanları 15 milyon insanı taşımakta, İstanbul'un en zor işini, en zor şartlarda yapmaktadır. Gece-gündüz demeden cefakarca çalışmaktadır. Ulaşımın aksamadan sürdürülmesi, İETT çalışanlarının bu cefakar ve fedakar çalışmalarının sonucudur. Vatandaş İETT çalışanlarından memnundur. Metrobüs ve diğer toplu ulaşım araçları İETT çalışanlarının ekmek teknesidir. İETT emekçileri her zaman ekmek teknesine ve ekmeğine sahip çıkmıştır. Uzun yıllardır İstanbullulara hizmet eden metrobüs şoförleri, bu tür partizanca saldırıları hak etmemektedir. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Ekrem İmamoğlu'nun, kendi çalışanlarına yönelik bu tür algı operasyonlarına itibar etmeyeceğini düşünüyoruz. Emekçiler üzerinden algı çalışması yapılmasını kınıyor, yalan bilgilerle hareket edilmesini yadırgıyoruz. Bu tür provokasyonlara girişen ve malzeme oluşturanları dürüst davranmaya davet ediyoruz. HİZMET-İŞ Sendikası olarak, üyemiz İETT şoförlerine yapılan algı operasyonlarını maksatlı saldırı olarak değerlendiriyoruz. HİZMET-İŞ Sendikamız, üyelerine yönelik algı operasyonlarına karşı sessiz kalmayacak, iftira ve karalama içerikli yazışmaları paylaşan ve bunu yayanlar hakkında hukuki süreci başlatacaktır."(İHA)