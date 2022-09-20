Metrobüste koltuk kavgası! Birbirine saldıran yolcuları vatandaşlar zorla ayırdı - Son Dakika
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Metrobüste koltuk kavgası! Birbirine saldıran yolcuları vatandaşlar zorla ayırdı

20.09.2022 15:59

İstanbul'un en yoğun kullanılan toplu ulaşım hatlarından olan metrobüste, iki yolcu arasında yaşanan boş koltuğa oturma tartışması kavgaya dönüştü. Kavgayı yolcular büyük bir güçlükle ayırırken, yaşanan arbede cep telefonu kamerasınca görüntülendi.

İstanbul'da sabah saatlerinde Beylikdüzü - Avcılar istikametindeki bir metrobüsün içerisinde gerçekleşti. İddiaya göre boş olan koltuğa oturmaya çalışan iki şahıs, tartışmaya başladı.

OLAY ANI KAMERADA

Çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Yaşanan kavgada taraflardan biri diğerinin saçını tutarak çekerken metrobüsteki diğer vatandaşlar, ikiliyi ayırmakta büyük bir zorluk yaşadı. Bir süre sonra şahıslardan biri kalkıp giderek tartışmaya son verirken yaşanan kavga anları cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

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Kaynak: İHA

Beylikdüzü, İstanbul, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Metrobüste koltuk kavgası! Birbirine saldıran yolcuları vatandaşlar zorla ayırdı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Metrobüste koltuk kavgası! Birbirine saldıran yolcuları vatandaşlar zorla ayırdı - Son Dakika
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