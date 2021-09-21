Metrobüste maske takması için uyardığı şahıs gözünü çıkardı - Son Dakika

İstanbul Avcılar'daki metrobüs durağında vicdanları sızlatan bir olay yaşandı. Güvenlik görevlisi olarak çalışan ve eve gitmek için metrobüse binen Şükrü Turan, maske takmadığı için uyarıda bulunduğu bir şahsın saldırısına uğradı. Saldırı sırasında gözlüğü kırılan Turan, bir gözünü kaybetti. kamerası tarafından kaydedilen görüntülerde Senem'in güvenlik görevlisine defalarca kez vurduğu görüldü.

YUMRUK ATMAYA BAŞLADI

Avcılar'da 25 Haziran 2021 tarihinde metrobüse binen özel güvenlik görevlisi Şükrü Turan, maske takmayan Ömer Senem isimli şahsa uyarıda bulundu. Maske takmayı kabul etmeyen Senem iddiaya göre "Bana maske taktıracak varsa gelsin taktırsın" dedi. Metrobüste bulunan diğer yolcuların da tepki göstermesi üzerine öfkelenen Senem, Şükrü Turan'a yumruklar atmaya başladı.

SALDIRGAN SERBEST BIRAKILDI

Darp edildiği esnada gözlüğünün camı kırılan Turan, gözünden yaralanırken Ömer Senem ise gözaltına alındı. Senem emniyetteki ifadesinde sinirlerine hakim olamadığını, aralarında karşılıklı arbede çıktığını ifade etti. Şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakılırken, Turan ise olayın ardından gözünden 3 kez ameliyat oldu ancak görme yetisini kaybetti.

KAMERALARA DA YANSIDI

Öte yandan, olaya ilişkin metrobüs kamerasına yansıyan görüntülerde Ömer Senem'in Şükrü Turan'ın yüzüne yumruk attığı görülüyor. Durakta bulunan kameraya yansıyan görüntüde ise Senem ile Turan arasında arbede yaşandığı gözleniyor.