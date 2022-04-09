Metrobüste maske tartışması - Son Dakika
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Metrobüste maske tartışması

09.04.2022 09:49
Metrobüste maske tartışması

BEYLİKDÜZÜ'nde, metrobüste yaşanan maske tartışmasında bir yolcunun, tartıştığı yolcuya tehditler savurduğu anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

BEYLİKDÜZÜ'nde, metrobüste yaşanan maske tartışmasında bir yolcunun, tartıştığı yolcuya tehditler savurduğu anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, önceki gün akşam saatlerinde Güzelyurt Metrobüs Durağında yolcu indiren metrobüste yaşandı. İddiaya göre, maske takmayan bir kişi ile metrobüsteki diğer yolcular arasında tartışma çıktı. Yaşanan tartışma kısa sürede iki kişinin itişmesine dönüştü. Öfkelenen yolcu, tartıştığı diğer yolcuya, "Gel silahım var. Adamı evinden aldırırım" diyerek tehdit etti. Tartışma olaya karışan kişinin metrobüsten inmesi ile son buldu. Yaşananlar başka bir yolcunun cep telefonu kamerasına yansıdı.


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Kaynak: DHA

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