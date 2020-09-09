METROBÜSTE METRODA SIRT SIRTA YOLCULUK - Son Dakika

İstanbul'da bu sabah metrobüs ve metroda yine sosyal mesafe korunmadan ayakta sırt sırta yolculuk yapıldı.

İçişleri Bakanlığı tarafından 81 ilin valiliğine gönderilen 'Kovid-19 Tedbirleri' konulu ek genelge ile şehir içi toplu taşıma araçlarının ayakta yolcu yasağı getirilmesine rağmen İstanbul'da manzara yine değişmedi. Beylikdüzü ve Avcılar'dan hareket eden metrobüsler ve raylı sistem araçlarında yine ayakta sosyal mesafe kuralına uyulmadan yolculuk yapıldı

Yolculuklarda özellikle kapı önlerinde büyük yığılmalar göze çarptı. Bazı duraklarda gelen araçlara binilemedi veya yolcular inmekte zorlandı. Sosyal mesafeye uyulmayan yerler arasında metro ilk sırayı aldı. Yenikapı- Kirazlı arasındaki seferlerde araçlarda adım atacak yer kalmadı