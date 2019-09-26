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Metrobüste oluşan yoğunluk havadan görüntülendi

4 dakika önce

Metrobüste oluşan yoğunluk havadan görüntülendi Deprem sonrası vatandaşlar toplu taşıma araçlarına koştuİSTANBUL - 5.8 büyüklüğündeki deprem sonrası vatandaşlar toplu taşıma araçlarına akın etti.

Metrobüste oluşan yoğunluk havadan görüntülendi, System.String[]

Metrobüste oluşan yoğunluk havadan görüntülendi

Deprem sonrası vatandaşlar toplu taşıma araçlarına koştu

İSTANBUL - 5.8 büyüklüğündeki deprem sonrası vatandaşlar toplu taşıma araçlarına akın etti. Cevizlibağ metrobüs durağında oluşan yoğunluk ise havadan görüntülendi.

İstanbul'da meydana gelen 5.8 büyüklüğündeki deprem vatandaşlarda büyük paniğe neden oldu. Depremin ardından çok sayıda vatandaş evlerine ve ailelerine ulaşmak için toplu taşıma araçlarına koştu. Deprem sonrası Cevizlibağ metrobüs durağında oluşan yoğunluk ise havadan görüntülendi. Görüntülerde vatandaşların metrobüse binmek için ilerlediği, durakta ise bekleyen çok sayıda vatandaş olduğu görüldü.

"Herkes ailesini düşünüyor, veya korkudan işyerlerini terk ederek gidiyorlar"

Depreme bankada yakalandığını ve banka personeliyle birlikte dışarı çıktığını ifade eden bir vatandaş, "Deprem olduktan sonra korkmamak mümkün mü, Herkes ailesini düşünüyor, veya korkudan işyerlerini terk ederek gidiyorlar" ifadelerini kullandı.

Cevizlibağ, Genel

Haber Yayın Tarihi: 26.09.2019 05:00 Kaynak: İHA
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