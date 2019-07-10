Metrobüste taciz iddiasına gözaltı
13 dakika önce
METROBÜSTE genç bir kızı taciz ettiği öne sürülen Türkmenistan vatandaşı Jeyhun E. (25) gözaltına alındı.
Haber Yayın Tarihi : 10.07.2019 12:33 Kaynak: DHA
METROBÜSTE genç bir kızı taciz ettiği öne sürülen Türkmenistan
vatandaşı Jeyhun E. (25) gözaltına alındı.
B.K. adlı genç kız dün akşam saatlerinde evine gitmek üzere Zincirlikuyu
'dan hareket eden metrobüse bindi. Genç
kız, Avcılar
'daki Cihangir/Üniversite Mahallesi durağında inerken Jeyhun E.'yi omuzuna dokunduğunu görünce uyardı. Genç kız, uyarısına aldırmayan Jeyhun E. dokumaya devam etti. Bunun üzerine genç kız bağırarak tepki gösterdi. B.K. duraktaki güvenlik görevlisinin yanına giderek kendisine tacizde bulunulduğunu belirterek şikayetçi oldu. Güvenlik görevlisi bu kişinin duraktan uzaklaşmasına engel oldu. 155'e yapılan ihbar üzerine sevk edilen Avcılar Emniyet Müdürlüğü
'ne bağlı ekip, B.K.'nin şikayeti üzerine Türkmenistan vatandaşı Jeyhun E.'yi gözaltına aldı. Şüpheli, doktor kontrolünden geçirildikten sonra Avcılar Polis Merkezi
'ne teslim edildi.
- İstanbul
Metrobüste taciz iddiasına gözaltı Ekrem İmamoğlu'ndan Ali İsmail Korkmaz paylaşımı: Rahat uyu güzel çocuk İBB Park Bahçe ve Yeşil Alanlar Daire Başkanı Mehmet İhsan Şimşek istifa etti Mehmet Şimşek'ten Ali Babacan sorusuna yanıt