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Metrobüste taciz iddiasına gözaltı

13 dakika önce

METROBÜSTE genç bir kızı taciz ettiği öne sürülen Türkmenistan vatandaşı Jeyhun E. (25) gözaltına alındı.

Metrobüste taciz iddiasına gözaltı, System.String[]
Türkmenistan, Genç, Güncel
METROBÜSTE genç bir kızı taciz ettiği öne sürülen Türkmenistan vatandaşı Jeyhun E. (25) gözaltına alındı.
B.K. adlı genç kız dün akşam saatlerinde evine gitmek üzere Zincirlikuyu'dan hareket eden metrobüse bindi. Genç kız, Avcılar'daki Cihangir/Üniversite Mahallesi durağında inerken Jeyhun E.'yi omuzuna dokunduğunu görünce uyardı. Genç kız, uyarısına aldırmayan Jeyhun E. dokumaya devam etti. Bunun üzerine genç kız bağırarak tepki gösterdi. B.K. duraktaki güvenlik görevlisinin yanına giderek kendisine tacizde bulunulduğunu belirterek şikayetçi oldu. Güvenlik görevlisi bu kişinin duraktan uzaklaşmasına engel oldu. 155'e yapılan ihbar üzerine sevk edilen Avcılar Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekip, B.K.'nin şikayeti üzerine Türkmenistan vatandaşı Jeyhun E.'yi gözaltına aldı. Şüpheli, doktor kontrolünden geçirildikten sonra Avcılar Polis Merkezi'ne teslim edildi.

- İstanbul
Haber Yayın Tarihi : 10.07.2019 12:33 Kaynak: DHA
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