Tacize uğradığını iddia eden genç kız metrobüste tekme tokat saldırıya geçti - Son Dakika
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Tacize uğradığını iddia eden genç kız metrobüste tekme tokat saldırıya geçti

26.07.2022 10:26

İstanbul Bahçelievler'de durağa yaklaşan metrobüsteki genç bir kız, taciz edildiğini iddia ederek yanındaki şahsa saldırdı. Şahıs metrobüsten inerek kayıplara karışırken ekiplerin yaklaşık 25 gün boyunca yaptığı çalışmalar sonucunda yakalandı. Şahsın birçok kez aynı şekilde gözüne kestirdiği kadınlarla birlikte metrobüse bindiği ve yanlarına oturduğu belirlendi.

İstanbul'da geçtiğimiz günlerde saat 20.00 sıralarında meydana gelen olayda, Arzu K. Bahçelievler Şirinevler'de metrobüse bindi. Bu sırada genç kızın arkasından gelen bir şahıs aynı araca binerek genç kızın yanına oturdu.

TACİZ EDİLDİĞİNİ DÜŞÜNEREK TEKMELER SAVURDU

Genç kızın iddiasına göre, metrobüs hareket edince şahıs, montunu önüne koyarak tuhaf sesler çıkarmaya başladı. Bu durumdan rahatsız olan genç kız, taciz edildiğini düşünerek şahsa tekmeler atmaya başladı. Neye uğradığını şaşıran şahıs, genç kızın tekmelerinin ardından ayağa kalkarak kurtulmak istedi. Genç kız, şahsın arkasından giderek tekme ve tokat atmaya devam etti.

DİĞER YOLCULAR SAKİNLEŞTİRDİ

Tacize uğradığını iddia eden genç kızın sakinleşmesiyle, şahıs duran metrobüsten inerek kayıplara karıştı. Yaşananlar ise kameralara saniye saniye yansıdı. Olayın ardından Arzu K. emniyete giderek şikayette bulundu. Bunun üzerine çalışma başlatan Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü Çağlayan Polis Merkezi Amirliğine bağlı Suç Araştırma Büro ekipleri, metrobüsün güvenlik kamera görüntülerini incelemeye aldı.

25 GÜN SONRA YAKALANDI

Ekiplerin yaklaşık 25 gün boyunca yaptığı çalışmalar sonucunda şahsın, birçok kez aynı şekilde gözüne kestirdiği kadınlarla birlikte metrobüse bindiği ve yanlarına oturduğu belirlendi. Devam eden çalışmalarda kimliği tespit edilen Ömür Ç. (32), polis ekipleri tarafından yakalandı. Gözaltına alınarak emniyete götürülen şahıs, ifadesinin alınması ve adli işlemlerinin tamamlanmasının ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

İşte o anlara ilişkin görüntüler:

Metrobüste 'Taciz edildim' diye bağıran kız, yanındaki şahsı tekme tokat dövdü
Metrobüste 'Taciz edildim' diye bağıran kız, yanındaki şahsı tekme tokat dövdü
Metrobüste 'Taciz edildim' diye bağıran kız, yanındaki şahsı tekme tokat dövdü
Metrobüste 'Taciz edildim' diye bağıran kız, yanındaki şahsı tekme tokat dövdü
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Kaynak: İHA

Şirinevler, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Tacize uğradığını iddia eden genç kız metrobüste tekme tokat saldırıya geçti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Tacize uğradığını iddia eden genç kız metrobüste tekme tokat saldırıya geçti - Son Dakika
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